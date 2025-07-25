傳簽協議售UK Rails　長建主席李澤鉅﹕有買有賣生意才能做得更大

長建（1038）日前確認正就出售旗下英國列車租賃業務UK Rails進行洽商，對於有指公司已就出售簽訂協議，長建作出回應，並引述主席李澤鉅表示﹕「有買有賣，生意才能做得更大」。



據消息人士稱：「此項目之累計回報約為原本投資之兩倍。」

累計回報為原投資2倍

年初時外電曾報道，指出長建有意以40億英鎊估值出售UK Rails，其後更有報道指出，港鐵（0066）為潛在買家之一。

長建主席李澤鉅。 (VCG)

對於長建牽頭的財團，已就出售UK Rails簽署協議的傳聞。長建引述李澤鉅表示表示:「有買有賣,生意才能做得更大。我們一向不喜歡借貸，遂不時儲備資金進行更大的交易。」

長江基建為UK Rails的大股東，持有65%，母公司長和（0001）則持有5%。長建旗下的電能（0006）則持有該列車租賃業務10%股權。餘下20%股權，則由長江實業持有。

UK Rails旗下的Eversholt Rail是英國三大鐵路車輛租賃公司之一，主要透過長期合約出租通勤及高速列車，於2015年由長建牽頭的財團以25億英鎊收購。