早前傳新世界擬售11 SKIES　機管局據報物色新伙伴完成項目

早前有報道指出新世界（0017）有意出售位於大嶼機場的項目11 SKIES商場。據本地傳媒報道，機管場正與新世界洽商，促使項目回到正軌；又指出機管局正考慮尋找新的合作伙伴，以承擔及完成項目的工作。至於相關財務條件仍在談判中。



《南華早報》引述消息人士指出，談判集中於項目的零售﹑餐飲及娛樂領域。項目的3座辦公大樓則不在討論範圍。

稱方案可達致雙贏

報道指出此舉被視為雙贏解決方案，一方面可以減輕新世界的負擔，另一方面對機管局而言，有助確保香港作為航空及旅遊中心地位，以及免受開發商債務問題影響。

報道又引述消息指出，談判的主要癥結在於40年合約的潛在賠償額。消息人士指出，根據合同新世界每年須向機管局支付18億元保證租金。

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傳新世界擬作價170億元售項目

早前《彭博》曾引述消息指出，新世界正尋求出售旗下購物中心11 SKIES，以解決流動性限制問題。據報已與機管局就其計劃進行初步討論。報道引述消息指，該商場的估價範圍為150億元至170億元。考慮到該公司為該項目投資200億元，意味著虧本出售。

《彭博》的報道進一步指出，因為出租率偏低，以及人流較疲弱，加上航空公司未必願意遷至新的2號客運大樓，因此對新世界而言，目前11 SKIES項目已帶來壓力。

對於為解決流動性限制問題而有意出售11 SKIES，大行瑞銀指出若然新世界成功出售11 SKIES可能對新世界是正面催化劑，因為該項目附帶或然負債（contingent liability），自2028年起須每年向機管局保證最低租金分成18億元。