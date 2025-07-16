新世界擬售11 SKIES　上月據報出租率僅約40%

新世界（0017）據報為解決流動性限制問題，有意出售位於大嶼山機場的購物中心項目11 SKIES。《彭博》引述消息報道，新世界正尋求出售旗下購物中心11 SKIES，以解決流動性限制問題。據報已與機管局就其計劃進行初步討論。該商場的估價範圍為150億元至170億元。考慮到該公司為該項目投資200億元，意味著虧本出售。



租戶擔心過早開業可能因缺乏訪客受影響

事實上，上月有消息指，11 Skies目前面臨挑戰，包括在租戶進駐11 Skies購物中心的準備工作進展緩慢、航空公司不願意將航班轉移至毗鄰購物中心的香港第二客運大樓，以及低迷的經濟前景可能削弱遊客的消費意願。

據悉，在6月份，11 Skies的出租率僅約40%，項目內首個主要吸引力——兒童主題樂園KidZania計劃於7月開業，但第一批零售商店可能要到今年年底或明年年初才能開業。據悉，一些租戶擔心，若過早開業可能因缺乏訪客而受到影響。

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內部大部份空置、僅兩家餐飲店開業

據新世界去年年報顯示，11 SKIES總樓面面積達380萬方呎，其中3幢甲級辦公大樓K11 ATELIER 11 SKIES早前已啟用，首階段娛樂設施將於明年第二季陸續開放，零售、餐飲及專業服務則會配合香港國際機場與航天城整體項目的發展時間，擬於2025年第四季起逐步投入服務。

早前有報道指，該綜合體大部分仍空置，超過800個商舖中僅有兩家餐飲店開業，主要服務於附近的辦公人員。大部分商舖被白色圍板遮蓋，手扶電梯停止運行，也沒有任何標誌顯示未來租戶。