A+H股成熱潮　內地據報設最低A股市值要求　不可低於200億人幣

近期香港新股市場熱門主題，就是A股公司上市來港發行H股。不過外電報道，隨著有部份規模較小的A股來港上市，中央正考慮對擬來港掛牌的A股，增設最低A股市值要求限制。報道又引述兩名消息人士指，監管機構可能參考內地的全球存託憑證（GDR）標準而制訂市值要求，即申請日前120個交易日A股平均市值不低於200億元（人民幣‧下同）。



據《IFR》統計，截至周一（28日）有40間A股公司申請香港上市並正在審批，當中11間公司的A股市值少於200億元，包括市值約151.9億元的南華期貨，以及市值約133.2億元杰華特微電子等。

報道提及，監管機構憂慮擬來港掛牌的內地上市企業是否真的需要集資，抑或只是趕上「A+H」上市熱潮，並想知道在港上市，是否真的能助這些公司擴大其股東基礎及幫助其擴展國際業務。

料大型A股續發行H股

有銀行家表示，大型A股仍會來香港上市，因為是得到中央政策的支持，同時香港新股市場及股市暢旺，對大型A股是具有吸引力。

另一個銀行家認為，中證監曾表明支持行業龍頭來港上市，若監管機構制訂市值要求，因此個人不會感到驚訝。