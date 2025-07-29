施政報告｜陳茂波聽取金融業界意見　東亞李民橋籲引入新股通

行政長官李家超將於今年9月公布新一份施政報告，有本地傳媒報道，政府今日上午向金融業界會舉行諮詢。由財政司司長陳茂波﹑財經事務及庫務局局長許正宇，以及特首政策組等代表聽取業界意見。



報道指出會上多名業界代表提出推進人民幣國際化﹑發展國際黃金交易樞紐，提升股市流動性多項建議。其中東亞銀行（0023）聯席行政總裁李民橋建議參考科企專線做法，引熟新興市場專線，為有意來港上市的中東﹑東盟等新興市場企業提供指引，以及引進「新股通」讓中港投資者參與兩地新股市場。他又建議，建立人民幣計價的大宗商品市場，發展相關期貨、衍生工具等，加快人民幣國際化。

總商會建議加快推動數碼資產轉實

香港總商會主席陳瑞娟則建議「南向通」，納入更多雙櫃枱股票；又認為在環球政局不穩下，國際資金加快流入香港，本港應把握機遇，加快推動數碼資產虛轉實，包括引進真實世界資產（RWA）代幣化交易所試點，讓合資格平台在沙盒先行先試。

立法會議員則期望加快鼓勵創業板轉主板上市，吸引中概股回流，期貨及期權盡快落實24小時交易。

另有業界代表期望當局研究將創業板轉型，為初創上市提供融資平台，多方面提升流動，完善退市機制、改革創業板等。

陳茂波總結時指出，香港發展國際航運、貿易及金融等3大中心定位中，金融是核心之中的核心，會仔細研究業界的意見。

廠商會希望政府訂立支援中小企措施

此外廠商會會長盧金榮出席電台節目時表示，希望政府可為中小企訂立支援措施，並與其他國家簽訂更多貿易協議，協助製造業及貿易業發展新興市場。

盧金榮指出，廠商在上半年把握美國關稅暫緩期，加快出口步伐。他表示下半年本港出口表現將視乎關稅稅率、外地現有產品庫存量，以及全球宏觀經濟等因素；認為下半年經濟增長未必好，料業界會較為審慎。

盧金榮稱，本港對美國出口市場依賴減少，並以內銷、東南亞、 中東、 南美等市場代替；認為本港產品在東南亞市場有一定吸引力，建議廠商因應當地文化及宗教，改變產品定位。