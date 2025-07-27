陳茂波料第二季GDP續增　冀私人消費止跌回升　稱零售餐飲壓力大

今年首季的本地生產總值（GDP）增長3.1%，政府本周將公布今年第二季GDP預估數字。財政司司長陳茂波今日（27日）表示，受到出口活動、整體投資和私人消費帶動，估計GDP將繼續增長，指數字反映消費市場已初步回穩，又相信連跌4季的私人消費於第二季有望止跌回升。



陳茂波認為經濟升級轉型過程中，零售及餐飲業面對壓力較大，相信消費氣氛好轉後可帶來支持。



財政司司長陳茂波。（資料圖片 / 夏家朗攝)

香港足球盛會2025，利物浦對AC米蘭昨日（26日）在香港啟德體育園主場館上演。（資料圖片 /夏家朗攝）

料GDP連續第十個季度增長 私人消費止跌回升

陳茂波在網誌指出，本港經濟自2023年恢復增長，繼去年增長2.5%後，今年首季增長3.1%。他透露，本周將公布今年第二季本地生產總值的預估數字，料為連續第十個季度增長。

他表示股市向好及樓市回穩，加上政府推動盛事活動，例如香港足球盛會及香港動漫電玩節、高增值旅遊等，令私人消費和市場氣氛轉好。他舉例5月零售銷售量錄得14個月來首次按年增長，顯示消費市場已初步回穩，估計6月份數字亦審慎樂觀，又相信已連跌4季的私人消費，於今年第二季可望止跌回升。

今屆香港動漫電玩節。（資料圖片 / 羅國輝攝）

零售餐飲業壓力大 相信消費氣氛好轉後可改善

就本港就業市場方面，陳茂波形容尚算穩定，今年3至5月全職僱員每月就業收入中位數，按年上升6.8%至2.5萬元。他指出，經濟升級轉型過程中，不同行業或企業之間難免有不均衡情況，部分勞動力密集型行業面對壓力較大、例如零售及餐飲業，相信消費氣氛好轉後可帶來支持。個別行業如建築業的就業形勢則會隨着樓市趨穩、政府建築工程加快逐步改善。

陳亦提到，政府致力發展創新科技及開拓海外新市場，讓本港可在複雜的地緣政治格局下把握發展機遇。他指出，經濟轉型升級是必然且持續的動態過程，上述舉措是提升競爭力、為經濟結構升級的關鍵。

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