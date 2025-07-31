日本城︰以低價應對「內捲」　籲政府再派消費券提振市道

近月網傳多間日本城租約期滿清貨，引起結業疑雲。經營日本城等家居品牌的國際家居零售（1373）主席兼行政總裁魏麗霞再次澄清，集團旗下港門店大約有300間，每年有超過100多間分店的租約需要續租，一直與各業主商討租金減免，期望租金較高峰期下調30%至50%，清貨不代表結業。



她又指，大部分業主都願意減租，續租比率很高，有約9間日本城門店主動結業，同時也會開設新門店，8月亦有2至3間新店開張，主要集中民生區。對於早前結業傳聞，魏麗霞認為，市場好敏感，同時反映「香港人都幾錫日本城」，儘管市場消費趨謹慎，對香港經濟仍有期望，她呼籲政府再派消費券，帶動消費氣氛。

國際家居零售（1373）主席兼行政總裁魏麗霞。﹙資料圖片﹚

以低價應對「內捲」 7月銷售額錄單位數升幅

面對京東、拼多多等內地網購平台搶攻香港市場，魏麗霞指，競爭是「海陸空全方位」，但日本城有自身優勢，深入每一個屋苑，「網購係會有影響，但唔代表啲人唔會出嚟行」，目前集團網上銷售佔整體銷售僅單位數百分比，仍有增長空間，她又透露正與HKTV mall洽談加入該平台。

為應對香港零售業「內捲」現象，魏麗霞指，日本城推出「新低價」策略，將作「30年大變身」，並將消耗型產品佔比由六成提高至八成。新策略已於6月底開始推行，初階段有約100款新低價產品，9月將增至約500款。

日本城推出「新低價」策略，並將消耗型產品佔比由六成提高至八成。（林子慰攝 )

除了產品變動，魏麗霞表示，運費、電子化及員工效率方面也會改善，務求將營運成本降低。她透露，7月收入及毛利有單位數增長，希望今年全年有淨增長。

被問及國際家居零售會否賣盤或私有化，魏麗霞回應指，暫時沒有任何賣盤計劃及消息。