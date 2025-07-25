日本城母企國際家居零售全年少賺近53%　末期息1.5仙

連鎖家品店日本城母公司國際家居零售（1373）公布截至今年4月底止全年業績，權益持有人應佔利潤為4,773萬元，按年跌52.8%；扣除政府補助後，公司按年少賺51.4%。派末期息1.5仙，連同中期息全年派息5.5仙。



年內收入跌逾半成

年內收入25.37億元，按年跌5.6%；其中來自香港地區收入，按年下跌6.2%至21.85億元。

公司指出年內利潤下跌，受多重因素疊加影響。當中包括本地零售行業持續面臨充滿挑戰和變化的市場環境，消費意慾疲弱、購買行為不斷轉變，加上國內電商的正面衝擊。

日本城灣仔其中一間分店。（歐陽德浩攝 )

擁有逾2.8億元現金及現金等價物

不過公司強調，其財務流動性健康，資金運作正常。截至4月底現金及現金等價物為2.84億元，大部分現金及銀行存款以3個月內到期之港元存款存放於香港主要銀行，又表示處於淨現金狀況。

公司表示會積極應對市場變化，推動業務改革，重新檢視及優化分店網絡，與業主積極商討減租方案，並逐步淘汰低效門店，降低營運成本。