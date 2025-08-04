美股｜道指高收585點　納指漲1.95%　Nvidia飆3.62%

就業數據意外疲軟，市場對聯儲局減息的預期升溫。美股周一（8月4日）造好，3大指數同漲逾1%。道指至收市升585點，納指漲1.95%。



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間8月5日

【04:15】Tesla及微軟升逾2%

道指收市報44,173.64點，升585.06點或1.34%；納指收報21,053.58點，升403.45點或1.95%；標普500指數收報6,329.94點，漲91.93點或1.47%。

其中，Tesla股價漲2.19%，每股收報309.26美元。此前該公司批准向行政總裁馬斯克（Elon Musk）授予9,600萬股股票，作為過渡時期獎勵，價值約290億美元。

其他重磅股方面，Nvidia升3.62%，每股收報180.00美元，為升幅最大道指成份股。微軟漲2.20%、蘋果公司亦升0.48%。

其他個股方面，Spotify漲5.11%，這家音樂串流平台宣布計劃從9月起，在部分市場提高其高級個人訂閱的月費。另外，Lyft漲3.41%，此前該公司公布與中國百度合作，明年開始在歐洲部署自動駕駛計程車。

【04:10】中概股指數收漲1.33%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升1.33%。其中，阿里巴巴升0.37%。

【03:55】油價跌逾1.3%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報66.29美元，跌1.04美元或1.54%。倫敦布蘭特期油收報68.76美元，跌0.91美元或1.31%。

油價：圖為2024年8月22日，位於哈薩克的Airankol油田。（Reuters）

【03:53】美元指數下跌 現貨金價上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於98.78，跌0.36%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報147.06，跌0.34%。

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報3,375.26美元，升12.38美元或0.37%。

【03:50】恒指夜期收報24,708點 低水25點

恒指夜市期指收報24,708點，跌6點，較恒指收市24,733點，低水25點，成交12,451張。

【01:21】3大指數升幅擴大 Nvidia升3%

道指最新報44,142點，升554點或1.27%；納指最新報21,028點，升377點或1.83%；標普500指數現報6,323點，升85點或1.37%。 其中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia最新升3%，微軟亦漲2.5%。

2025年1月27日，圖為美國人工智能晶片龍頭企業英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）的標誌。（Reuters）

本港時間8月4日

【22:54】納指漲1.45%

道指最新報44,050點，升461點或1.06%；納指最新報20,950點，升300點或1.45%；標普500指數現報6,308點，升70點或1.14%。

【22:48】油價跌逾1%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶66.27美元，跌1.06美元或1.57%；倫敦布蘭特期油每桶報68.71美元，跌0.96美元或1.38%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報115,008.63美元、24小時內約升1%。