美股｜ 道指收市轉挫330點　納指標指破頂後倒跌

受微軟（Microsoft）和Meta季度業績強勁帶動，美股周四（7月31日）早段造好，道指最多曾漲200點，納指及標指更曾創盤中新高。其中納指最多曾升1.55%、標指漲1.01%。但最新通脹數據有所回升，3大指數下跌，道指至收市跌330點。



其中，微軟股價曾漲逾8%，公司市值盤中一度突破4萬億美元，成為繼Nvidia之後第二家。此外，Meta盤中曾創下每股784.75美元的歷史新高。



2025年4月23日，交易員在紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間8月1日

【04:25】Meta升逾11% 微軟市值一度突破4萬億 Tesla跌逾3%

道指收市報44,130.98點，跌330.30點或0.74%；納指收報21,122.45點，跌7.23點或0.03%；標普500指數收報6,339.39點，跌23.51點或0.37%。

其中，Meta至收市升11.25%，每股收報773.44美元。微軟高收3.95%，為升幅最大道指成份股，但市值未能站穩於4萬億美元。其他重磅科技股方面，Amazon升1.70%，Tesla跌3.24%、Nvidia挫0.78%，蘋果（Apple）亦跌0.71%。

另外，設計軟件巨頭Figma上市首日上漲250%。

數據顯示，美國6月個人消費開支（PCE）物價指數按年增2.6%，高於市場預期的2.5%，以及前值的2.4%。核心PCE指數按年增長2.8%，也略高於市場預期。

圖為微軟在澳洲悉尼的專門店，攝於2021年10月（Getty）

【04:10】中概股指數收漲0.66% 阿里漲2.8%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.66%。其中，阿里巴巴升2.80%。

【03:50】油價約跌1%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報69.26美元，跌0.74美元或1.06%。倫敦布蘭特期油收報72.53美元，跌0.71美元或0.97%。

【03:48】日圓兌美元跌至150 現貨金價跌近1.7%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上升，在匯市尾市收於99.96，升0.15%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報150.71，升0.82%。

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報3,293.07美元，升18.03美元或0.55%。

【03:30】恒指夜期收報24,708點 低水65點

恒指夜市期指收報24,708點，跌38點，較恒指收市24,773點，低水65點，成交15,814張。

2005年2月22日，一名銀行家在首爾一間韓國外幣找換銀行拿著美元鈔票。（Getty）

本港時間7月31日

【22:50】納指仍漲近1%

道指最新報44,527點，升65點或0.15%；納指最新報21,329點，升199點或0.94%；標普500指數現報6,401點，升38點或0.60%。其中，微軟現時升4.24%、Meta漲11.42%，Nvidia亦升0.36%。

【22:46】油價跌0.8%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶69.40美元，跌0.60美元或0.86%；倫敦布蘭特期油每桶報71.83美元，跌0.64美元或0.88%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報117,955.14美元、24小時內約跌0.6%。