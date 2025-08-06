國泰午後曾瀉9%　懶理中期多賺1.1%至36.5億元　第一次中期息20仙

國泰（0293）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利按年增加1.1%至36.51億元，第一次中期息20仙。

國泰公布業績後，股價於午後一度下瀉9%至10.92元，最新報11.2元，6.7%。



公司又指出，期內收益543.09億元，按年增加9.5%。

期內旗下航空公司及附屬公司在撇除特殊項目後，錄得應佔溢利38.32億元，又表示來自聯營公司的業績應佔虧損收窄至1.81億元。

國泰航空安排一架空中巴士A350 1000飛機，在3月30日低飛啟德鄰近的上空。（國泰航空圖片）

國泰航空客運收益增加14%

公司指出期內國泰航空客運收益為342.08億元，按年增加14%，可用座位千米增加26.3%，以收入乘客收千米計算的客運量增加30%，運載率增加2.4個百分點至84.8%。由於市場上可載客量增加，收益率下跌12.3%至60.4仙。

至於國泰貨運於期內收益為110.4億元，按年增加2.2%，運載率下跌1.3個百分點至58.6%，收益率下跌3.4%至2.59元。

國泰航空、機場停機坪（廖雁雄攝）

非燃油成本增加14.9%

公司表示隨著飛行班次增加，國泰集團整體成本增加，其中非燃油成本按年增加14.9%至315.52億元，燃油成本淨額按年增加3.5%。

國泰又指出，旗下香港快運收益為30.04億元，與去年同期相若，運載率按年跌6.1個百分點至78.9%，收益率下跌21.6%至43.2仙。同時期內錄得5.42億元除財務支出淨額及稅前虧損，去年則錄得溢利6,600萬元。主要是由於旅客受地震傳影響，而暫時避免前往日本等傳統熱門目的地，以及新增航時需時發展才成熟。

公司亦表示，旗下華民航空上半年錄得除財務支出及稅前溢利4.74億元。

國泰指出，對機隊、客艙和貴賓室產品以及數碼創新方面的投資合共超過1,000億元，足證公司對香港國際航空樞紐仍然充滿信心及堅定承諾。

展望未來，顧客對國泰航空的出遊需求仍然殷切，公司將繼續為顧客增加航班及航點，並會推出更多顧客升級體驗。

國泰貨運方面，市場環境仍然充滿不明朗因素，將繼續保持警惕並靈活應對，同時滿足日益增長的需求。與此同時將持續提升特殊貨運方案、數碼功能及可持續發展的領導地位，為未來發展作好準備。