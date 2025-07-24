國泰航空亞洲萬里通約千帳戶遭非法登入盜取里數　涉雙重驗證漏洞

國泰航空表示，近日發現有不法份子以欺詐手段，利用雙重驗證漏洞登入會員用戶帳戶，導致個人資料被未經授權取用，以及「亞洲萬里通」ASIA MILES里數被盜。事件涉及約1,000個國泰會員帳戶，大部份為香港會員。



國泰就事件致歉，又指已聯絡大部分受影響的會員，恢復了他們的帳戶，並補回他們因此事件而失去的里數。國泰並已向個人資料私隱專員公署等相關機構報告事件，聘請外部專家進行全面的獨立調查。



國泰航空表示，近日發現有不法份子以欺詐手段利用雙重驗證漏洞登入約1,000個會員用戶帳戶，導致個人資料被未經授權取用，以及「亞洲萬里通」里數被盜。（國泰網頁）

國泰就事件致歉，又指已聯絡大部分受影響的會員，恢復了他們的帳戶，並補回他們因此事件而失去的里數。（資料圖片／廖雁雄攝）

國泰航空表示，近日發現有不法份子以欺詐手段利用雙重驗證漏洞登入約1,000個會員用戶帳戶，導致個人資料被未經授權取用，以及「亞洲萬里通」里數被盜。（官網圖片）

涉及約1,000個國泰會員帳戶 大部份為香港會員

國泰表示，近日發現部份會員的帳戶遭非法登入，導致個人資料被未經授權取用，以及「亞洲萬里通」里數被盜情況。所取用的個人資料包括個人身份資料和旅程資訊，但並不涉及信用卡資料。事件涉及約1,000個國泰會員帳戶，大部份為香港會員。

不法分子利用雙重驗證流程問題越過該流程取得「亞洲萬里通」里數

初步調查顯示，不法分子主要動機為以盜取「亞洲萬里通」里數，使用部份在互聯網上外泄的有效會員帳戶憑證登入帳戶，並以欺詐手段，利用雙重驗證漏洞越過流程，從而取得「亞洲萬里通」里數。

已聯絡大部份受影響會員補回里數 未核實會員身份帳戶暫時封鎖

國泰就事件致歉，又指已聯絡到大部份受影響的會員，恢復了他們的帳戶，並補回他們因此事件而失去的「亞洲萬里通」里數。國泰目前正核實其餘受影響會員的身份，而出於安全考慮，他們的帳戶暫時被封鎖。國泰將盡快逐一聯絡有關會員，協助恢復帳戶，並補回里數。

至於雙重認證中出現的問題，國泰指現已修正，並會進一步加強有關流程，確保同類事件不再發生。

國泰已向私隱專員公署報告 聘外部專家獨立調查

國泰已向個人資料私隱專員公署等相關機構報告事件，並聘請了外部專家進行全面的獨立調查。