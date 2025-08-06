香港快運上半年蝕逾5億　國泰﹕赴日旅客機票預訂已回升惟未復常

國泰（0293）旗下香港快運（HK Express）在今年上半年錄得錄得除財務支出淨額及稅前虧損5.42億元，去年同期則錄得6,600萬元溢利。國泰指出主要是由於旅客受地震傳影響，而暫時避免前往日本等傳統熱門目的地，以及新增航時需時發展才成熟。



國泰在業績內指出，期內香港快運的客運收益為30.04億元，與去年上半年水平相若。可用座位千米增加38.3%，而以收入乘客千米計算的客運量則增加28.3%。

香港快運。（香港快運提供圖片)

國泰又指出上半年香港快運運載乘客共380萬人次，平均每日載客2.09萬人次，較去年同期增加33.5%。運載率為78.9%，去年上半年則為85%，而收益率下跌21.6%至43.2仙。

日本大阪心齋橋（Shinsaibashi）。（Getty）

國泰主席賀以禮於業績報告內指出， 香港快運繼續面臨短期挑戰。前往日本的機票預訂有所回升，但尚未回復至正常水平。該公司已迅速擴展其航線網絡，新增的航點為顧客帶來驚喜。這些航線需時才發展成熟，但顧客對此的初期反應熱烈。長遠而言，隨著香港快運持續發展、提高效率，以及進一步鞏固其基礎，預期將會帶來盈利。