HK Express香港快運開通直航江蘇常州　看盡詩人李白、蘇東坡足跡

香港快運航空（HK Express）今日（24日）公布，正式開通全港首條往返香港與江蘇省常州的新航線，每周固定三個航班，今日從當地飛往本港的首航全機滿座，反應熱烈。常州位於江蘇省南部，有江南明珠之美譽，景點包括春秋淹城遺址，完整保存2,500年前的軍事要塞風貌，另外歷史上多位名人曾到訪常州，例如唐代詩仙李白曾在溧陽的太白樓把酒賦詩；北宋文豪蘇東坡晚年定居的艤舟亭，直至現在園內的碑廊仍可見蘇東坡的手跡。



香港快運管理層團隊與常州奔牛國際機場代表合照，慶祝香港快運常州航線首航。（香港快運圖片）

常州奔牛國際機場以水門禮迎接香港快運首航班機。（香港快運圖片）

香港往返常州航線正式開通 每周三班機

香港快運航空公布，開通全港首條往返香港與江蘇省常州的新航線，每周三個航班直飛常州奔牛國際機場（CZX），為休閒及商務旅客提供更方便的出行選擇。

香港快運管理層團隊在香港國際機場與旅客合照及派發紀念品，慶祝香港快運常州航線首航。（香港快運圖片）

今日從常州飛往香港的首航全機滿座

香港快運航空指，新航點不僅延續香港快運深耕內地市場的承諾，更進一步完善長三角地區的航網佈局。今日從常州飛往香港的首航更是全機滿座，反應熱烈。

香港快運管理層團隊在香港國際機場與旅客合照及派發紀念品，慶祝香港快運常州航線首航。（香港快運圖片）

海外及常州旅客可經香港轉機 無縫銜接國泰航空網絡

香港快運航空又指，透過與國泰航空的代碼共享，常州及周邊地區旅客可經香港轉機，無縫銜接至國泰航空全球航線網絡。同時海外旅客也可經香港轉機飛往常州，促進當地商貿、旅遊及文化交流，實現雙向互聯互通，提升國際連繫。

香港快運商務總裁王基傑（左四）、香港快運市場營銷及輔助收入總經理陸銘君（左三）、機管局航空樞紐發展總經理李浩峰（右四）、機管局航空樞紐發展助理經理王文遠（右三）及機組人員於香港機場慶祝新航線首航。（香港快運圖片）

冀為香港國際航空樞紐地位增添助力

香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示，常州是香港快運今年在內地開拓的新航點之一，亦是繼北京（大興）、寧波和三亞後第四個內地目的地。她期望能為香港作為國際航空樞紐的地位，增添助力。

北宋文豪蘇東坡與常州的淵源深厚，他晚年定居的艤舟亭。（永安旅遊網頁圖片）

常州景點包括春秋淹城遺址 保存2500年前軍事要塞風貌

常州位於江蘇省南部，有江南明珠之美譽，自然與人文景觀各具特色，例如天目湖的湖光山色適合泛舟觀光，春秋淹城遺址以罕見三重城河的結構，完整保存2,500年前的軍事要塞風貌。

北宋文豪蘇東坡與常州的淵源深厚，他晚年定居的艤舟亭。（永安旅遊網頁圖片）

李白曾多次遊歷溧陽 蘇東坡晚年定居常州艤舟亭

此外，唐代詩仙李白曾多次遊歷溧陽，在太白樓把酒賦詩；北宋文豪蘇東坡與常州的淵源深厚，他晚年定居的艤舟亭，現闢為紀念園區，園內碑廊仍可尋見蘇東坡的手跡。