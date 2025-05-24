HK Express香港快運開通直航江蘇常州 看盡詩人李白、蘇東坡足跡
撰文：歐陽德浩
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香港快運航空（HK Express）今日（24日）公布，正式開通全港首條往返香港與江蘇省常州的新航線，每周固定三個航班，今日從當地飛往本港的首航全機滿座，反應熱烈。常州位於江蘇省南部，有江南明珠之美譽，景點包括春秋淹城遺址，完整保存2,500年前的軍事要塞風貌，另外歷史上多位名人曾到訪常州，例如唐代詩仙李白曾在溧陽的太白樓把酒賦詩；北宋文豪蘇東坡晚年定居的艤舟亭，直至現在園內的碑廊仍可見蘇東坡的手跡。
香港往返常州航線正式開通 每周三班機
香港快運航空公布，開通全港首條往返香港與江蘇省常州的新航線，每周三個航班直飛常州奔牛國際機場（CZX），為休閒及商務旅客提供更方便的出行選擇。
今日從常州飛往香港的首航全機滿座
香港快運航空指，新航點不僅延續香港快運深耕內地市場的承諾，更進一步完善長三角地區的航網佈局。今日從常州飛往香港的首航更是全機滿座，反應熱烈。
海外及常州旅客可經香港轉機 無縫銜接國泰航空網絡
香港快運航空又指，透過與國泰航空的代碼共享，常州及周邊地區旅客可經香港轉機，無縫銜接至國泰航空全球航線網絡。同時海外旅客也可經香港轉機飛往常州，促進當地商貿、旅遊及文化交流，實現雙向互聯互通，提升國際連繫。
冀為香港國際航空樞紐地位增添助力
香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示，常州是香港快運今年在內地開拓的新航點之一，亦是繼北京（大興）、寧波和三亞後第四個內地目的地。她期望能為香港作為國際航空樞紐的地位，增添助力。
常州景點包括春秋淹城遺址 保存2500年前軍事要塞風貌
常州位於江蘇省南部，有江南明珠之美譽，自然與人文景觀各具特色，例如天目湖的湖光山色適合泛舟觀光，春秋淹城遺址以罕見三重城河的結構，完整保存2,500年前的軍事要塞風貌。
李白曾多次遊歷溧陽 蘇東坡晚年定居常州艤舟亭
此外，唐代詩仙李白曾多次遊歷溧陽，在太白樓把酒賦詩；北宋文豪蘇東坡與常州的淵源深厚，他晚年定居的艤舟亭，現闢為紀念園區，園內碑廊仍可尋見蘇東坡的手跡。
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