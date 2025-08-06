半島酒店母企｜大酒店上半年虧損收窄至2.89億元　不派息

半島酒店母公司大酒店（0045）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔虧損2.89億元，按年收窄35%；應佔基本虧損2.16億元，按年減少16%，不派息。



期內營運收入為32.81億元，按年增加13%，營運利息﹑稅項﹑折舊及攤銷前營業盈利為6.43億元，按年增加63%。

其中香港半島酒店收入為5.18億元，東京半島酒店收入按年增加24%至4.99億元，巴殷半島酒店收入為4.26億元，增長23%，倫敦半島酒店收入為3.73億元，按年增加12%。

第二季大中華區半島酒店出租率63%

公司又指出，在今年第二季大中華地區的半島酒店平均可出租客房收入為2,448元，按年持平，按季增長10.7%；歐洲半島酒店平均可出租客房收入為7,838元，按年增長22.2%，按季增加80.5%。美國半島酒店平均可出租客房收入為5,415元，按年增加12.8%，按季增加45.5%。

半島酒店。（洪戩昊攝）

出租率方面，大中華地區半島酒店出租率為63%，按年及按季分別增加8個百分點及7個百分點，歐洲半島酒店出租率為62%，按年及按季分別增加9個百分點及20個百分點，美國半島酒店出租率為72%，按年增加3個百分點，按年增加17個百分點。