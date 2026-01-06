Jollibee擬分拆國際業務赴美掛牌　國際品牌包括添好運及Milksha

菲律賓連鎖快餐店Jollibee（快樂蜂）食品計劃將國際業務美國上市，預料於2027年完成。



快樂蜂在全球營運10,304間門市，其中6,859間位於海外，3,445間位於菲律賓。

根據Jollibee提交予菲律賓證券交易所的聲明，申請將業務分拆為兩間公司，一間專注於菲律賓市場；另一間專注環球其他地區，名為Jollibee Foods Corporation International，其將涵蓋該公司在本土市場以外的所有業務。

消息刺激股價飆逾1成

Jollibee表示，將公司分拆有助增強股權清晰度，亦表示現時股東將可額外獲得新國際公司的股份。在有關消息公佈後，Jollibee股份升超過一成，創下自2020年10月以來的最大升幅。

快樂蜂產品組合涵蓋了本土品牌，如快樂蜂、Chowking、Mang Inasal 和 Greenwich，以及國際品牌，包括 Smashburger、添好運、The Coffee Bean and Tea Leaf、Highlands Coffee、Compose Coffee 和 Milksha。

（添好運圖片）

2024年正式將添好運股權收歸旗下

快樂蜂2018年已間接參股添好運，其後多次整合增持，2024年正式全面收購添好運餘下股權，當時添好運整體估值2.525億坡元（約14.75億元）。添好運於2009年由香港廚師麥桂培成立，翌年獲得米芝蓮一星認可，被視為全球最易入場的星級食府。