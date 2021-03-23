中美歐互相制裁　恒指勢危考驗28300點│財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-23 20:07

美債債息上升多時終見回落，隔晚美股三大指數向好；不過港股不但未能受惠，今日（23日）反而隨內地A股急跌，最多挫逾500點，再度考驗上本月初低位28300點。到底是什麼外圍事件觸發中港股市跌勢呢?

中歐投資協定審議會今日遭取消

分析指出港股跌勢受外圍利淡因素影響，主要是歐美英加聯手制裁四名中國官員，中國亦回擊制裁歐盟10名人員和4家實體，中歐關係緊張劇烈升級，歐洲議會決定取消原定今日就簽署中歐投資協定舉行的一個審議會。

12月30日，歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾、德國總理默克爾及法國總統馬克龍與中國國家主席習近平為中歐投資協定舉行視像會議。（AP）

一旦事件發酵，影響到歐洲議會對中歐投資協定的審批，將推翻由去年12月底中歐趕及完成投資協定的談判以來，市場對中歐關係的樂觀預期，亦將對本港市場產生負面影響，資金有機會流出港股。

市場避險情緒升溫，從美匯走向可見一班。今日美債息雖然回落，十年期美債息由1.7厘，回落至1.64厘水平，一般而言美債息回落會同步拉低美匯，不過美匯指數卻不跌反升，於本港時間下午3時多升幅加快，最新升0.4%至92.11。同時，港匯兌美元最新跌至7.7666，創兩周低。

港匯兌美元最新跌至7.7666，創兩周低。（資料圖片）

資金避險 美匯午後升抵92樓上 港匯見兩周低

政治局勢令中港股市承壓。平證證券（香港）研究部主管郭冰樺接受訪問時指出，歐美英加因新疆問題，聯手制裁四名中國官員，事件導致內地A股今日亦明顯受壓，深證成指今日盤中最多挫1.9%，收市跌1.1%；上證指數今日一度跌1.6%，至尾市才重上3,400關口。

郭冰樺指出，美債息跌惟美匯卻續升，反映市場避險意識強，資金傾向重投美元及美債市場，暫避風頭。

另一方面，新興市場的波動，亦加劇股市的不安情緒。面對美國聯儲局放任債息上升，「息魔」來襲，新興市場為免資金外流，「焗住」加息。上周土耳其、巴西及俄羅斯先後意外加息，其中土耳其的局勢發展最為戲劇性。

歐美英加因新疆問題，聯手制裁四名中國官員，事件導致內地A股今日亦明顯受壓，深證成指今日盤中最多挫1.9%，收市跌1.1%

土耳其股市跌至熔斷 官方限制沽空

土耳其央行行長因加息力度猛烈（自上任以來合計加息共8.75厘），最終遭到反對貨幣收緊的總統埃爾多安罷免所影響，消息令市場震驚，觸發土耳其股市及債市出現股債雙殺。

該國貨幣里拉在周一（22 日）急跌逾14%，逼近上月所創的歷史新低；債市遭拋售，十年期國債息升至18厘樓上，至於股市亦急挫，首度觸發熔斷機制。至今日當地股市仍未止瀉，在本港時間下午開市後，股市早段挫逾7%，令到土耳其監管當局再出手，限制市場沽空活動，令當地投資氣氛進一步惡化。

土耳其股市波動，令本港股市於下午的跌勢亦加劇，恒指於下午接近3時，見全日低位28376點，跌幅超過500點。恒生科指當時亦跌逾280點，低見8,223點。

展望後市，郭冰樺指出現時投資者要留意恒指於重大支持位28300點，能否守穩。現時港股每逢升市的成交都偏弱，加上內地A股反彈亦乏力，反映資金不願入市，恒指最差有機會跌至27,800點。