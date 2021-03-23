百度一度破發　解構第二上市贏錢秘笈│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-23 19:02

BAT齊集香港，不過百度（9888）首掛表現平平，股價更曾一度破發，最後平收，報252元，不計手續費，一手無賺蝕。

百度定價偏高，公司上市定價為252元，以周一美股收市價266.13美元計，換算後港股僅折讓約2.2%，折讓幅度低，上升水位不多。二來，百度的美股已累積不少升幅，由去年底的216.24美元計，曾一度升至354.82美元，升幅達64%，儘管近期回落了，但今年仍累計上升23%。市場要知道百度來港上市，也率先炒起美股。

百度CEO李彥宏今早致辭時表示：「百度回到香港二次上市，是再次出發，是二次創業」。（視覺中國）

第二上市股首日升幅有限 中線部署贏面大

參考其他第二上市的公司股價走勢，大多數公司首掛均錄得升幅，不過升幅不多，最多也只是新東方，首日升幅為14.7%。以市值較大的阿里巴巴（9988）和京東（9618）為例，在港首日升幅不多，兩者分別升6.6%和3.5%，惟僅有百勝中國（9987）首掛錄得跌幅。

然而，從中線來看，第二上市的公司股價普遍錄得雙位數字的升幅，不計百度，11隻第二上市公司之中，共有9隻錄得雙位數字升幅，阿里、京東、網易（9999）更錄得3成以上升幅。

汽車之家6連升累彈12%

其中，升幅最勁的是再鼎醫藥（9688），累升達86.3%。至於近期上市的汽車之家（2518）首掛亦只升2.1%，但上市後連續6日錄得上升，今日收報197.6元，累升12.1%。

廣告主業疲弱 AI成發展重點

百度主營業務未見增長，股價上升全靠自動駕駛故事支撐。百度總收入一直只在1,000億元（人民幣‧下同）水平上落，核心廣告業務過去3年介乎728億至820億元之間，經營利潤亦介乎152億至238億元之間，增長速度平平，愛奇藝更是多年錄得虧損。推動股價上升的，是其自動駕駛技術。

百度在中國AI行業具領導地位，根據灼識諮詢報告，截至去年10月底，公司擁有中國最多的AI專利數量以及AI專利申請數量。公司過去十年一直研發AI技術，包括基礎設施包括AI芯片、深度學習框架、核心AI功能（例如自然語言處理、知識圖譜、語音識別、計算機視覺和增強現實）及開放式AI平台以協助廣泛應用及使用。

公司將領先的AI投入創新用途。例如，公司於中國及美國率先獲得無人駕駛牌照，並正於中國測試無人駕駛汽車。

百度CEO李彥宏今早致辭時表示：「百度回到香港二次上市，是再次出發，是二次創業」。他又稱，納斯達克只是其中一站，最終會回到中國，因「根在中國」。他又稱，未來百度將在人工智能的無人區去探索。