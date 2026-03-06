大摩唱好Nvidia　重新列為晶片股行業首選　目標價260美元

摩根士丹利看好Nvidia（英偉達），並取代美光重新將Nvidia列為晶片行業首選，稱現時為絕佳的買入時機；又表示維持「增持」評級，目標價260美元。



去年9月大摩將首選股由英偉達轉至Sandisk，11月時再換至美光。該行解釋，當時轉換首選股，是因為相信AI需求下，記憶體股的獲利槓桿將比英偉達更為顯著。

2024年6月4日，英偉達（Nvidia）Blackwell GPU在台灣台北舉行的電腦展上展出。（Reuters）

大摩指出記憶體相關企業股價近期已大升3至9倍，相反英偉達股價幾乎停滯不前，可是該公司業務和盈利能力則持續加強，最新的季度獲利預期更在半年內上調38%。

料英偉達股價今年再跑贏大市

大摩表示，過去三年，每到年初市場都對下一年的展望持懷疑態度，隨情勢明朗、市場確認增長具有持續力後，英偉達股價往往會大幅跑贏大市，並預期這個模式今年會重演。

該行指出綜合而言，目前能以明年約18倍市盈率買入AI硬體核心龍頭，在市場對增長和市佔率可持續性信心低迷時，屬於高勝算的投資機會。

NVIDIA：圖為2025年8月25日拍攝的插圖，顯示NVIDIA標誌和電腦主機板。（Reuters）

大摩又指，參與AI浪潮，究竟該選記憶體股、還是英偉達股票，這背後是一場「耐人尋味的辯論」，稱與客戶討論時發現，在現有估值下，記憶體股被認為更具吸引力，因其上修動能更強、變化更快。不過該行並不認同記憶體股比晶片股擁有更長、更持久的周期。

對於市場對英偉達市佔率流失的憂慮，大摩指出，可望隨於3月16至19日舉行的GTC技術大會得到解決，屆時相信內容或與2024年般相近，即公布未來數年的發展藍圖，重點關注下半年出貨的新一代架構「Rubin」，相信仍可以持續吸引客戶強烈興趣。

大摩坦言，面對ASIC晶片與AMD挑戰下，AI晶片商的「護城河已稍有侵蝕」，但相信英偉達仍是全球客戶首選，尤其兩大ASIC用戶2026年與英偉達業務有望增長逾80%。

預期AI投資周期延續數年

對於市場憂慮AI支出周期，大摩從供應鏈中找到了有力反證。大摩表示，記憶體與英偉達的投資題材彼此緊密相連，目前超大型規模雲服務商正向記憶體供應商下達長達3年的訂單，甚至出現全額預付2028年貨款的情況，又指出若大型企業計劃在明年縮減開支，絕不可能在此時支付巨額預付款，重申沒有跡象顯示這輪AI投資周期已結束，投資周期預料仍會持續數年。