美政府傳就Nvidia向華售H200晶片設上限　每間企業准購7.5萬枚

《彭博》引述知情人士報道，美國官員正考慮限制Nvidia（英偉達）向單一家中國公司出口人工智能（AI）加速器的數量，曾探討將每間中國企業購買英偉達H200晶片的上限設在7.5萬枚，超微半導體（AMD）功能類似的MI325晶片出貨量也要計入客戶的限額。這類晶片在科技界備受追捧，主要用於開發和運行AI模型。



知情者稱，對華總出貨量仍有可能達到100萬枚，即特朗普團隊此前在監管流程中設定的上限。但目前絕大部分申請集中在少數幾家中國科技巨頭手上，若按醞釀中的單客購買上限，這些公司加起來最多也只能拿到幾十萬枚。每個客戶上限7.5萬枚，還不到阿里巴巴（09988）和字節跳動等企業私下向輝達表達的購買意願一半。

2025年11月6日，美國加州聖克拉拉市矽谷（Silicon Valley）英偉達（NVIDIA）總部大樓前的標示牌。（Getty）

美政府僅批准少量H200晶片出口

英偉達上周表示，仍然沒有來自中國數據中心的營收，而且即使美國放行，也不知道北京是否會允許進口。迄今為止，華盛頓僅批准了少量的H200晶片出口。

前景很大程度上將取決於美國總統特朗普幾周後與中國國家主席習近平會面的成果。據熟悉會晤籌備情況的人士透露，特朗普希望就向中國非軍事企業出口H200達成協議。