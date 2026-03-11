OpenClaw｜AI龍蝦爆紅惹安全風險憂慮　大型銀行國企等據報被限用

正值AI智能體「龍蝦」（OpenClaw）在中國推廣得如火如荼之際，外電消息稱，中國官方開始擔憂其安全風險問題，當中國有企業和政府機關等已被要求在辦公網絡環境下限制使用這一工具。



《彭博》引述知情人士表示，包括大型銀行在內的國企和政府機關已收到通知，出於安全風險擔憂，限制在辦公電腦設備和環境部署OpenClaw。而已經安裝相關應用的需要立即停用，並安排刪除或上報進行安全核查。

知情人士並稱，大型國有銀行和一些政府部門，完全禁止員工在辦公電腦上以及使用公司網絡的個人手機上安裝這一工具。而軍隊家屬也受到相關限制，但部分機構仍允許經報備批准後安裝OpenClaw。

這一火爆的工具帶來的訊息安全風險已經引起監管部門警惕，國家互聯網應急中心周二發布了關於OpenClaw安全應用的風險提示，突顯政府在鼓勵AI發展的同時，正試圖控制隨之而來的風險。

OpenClaw近期在中國非常火爆，多個地方政府近期推出補貼等措施推動相關項目發展。杭州蕭山區、合肥高新區等政府都發布聲明，推出補貼措施促進OpenClaw類AI智能體的發展。OpenClaw讓人們可以輕鬆創建一個智能體，處理諸如查看郵件或管理日曆之類的任務，它在用戶的電腦上本地運行，並於2025年末首次亮相。