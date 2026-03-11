OpenClaw｜AI龍蝦潮惹憂　催生上門卸載生意　「守護最好的人類」

開源AI智能軟件OpenClaw，近期引爆網絡，「養龍蝦」成潮，因為超越了傳統AI的對話模式，可幫助操控電腦、寫報告、修Bug等操作，不少人跟風安裝，不過由於OpenClaw安裝有門檻，一度催生付費安裝。



但近期伴隨多間官方機構警告風險，同時又催上出付費卸載生意，內地小紅書等社交媒體顯示，可提供上門卸載付費，價格最高約300元，包括在港深兩地提供服務。



國家互聯網中心示警龍蝦熱潮

騰訊（0700）早先在深圳總部大樓外舉辦OpenClaw免費安裝活動，由騰訊工程師即場協助安裝，吸引千人到場。隨後多間科企發佈自家龍蝦，入局參與，股市表現亦隨之反彈。

除此之外，網絡流傳收費代安裝服務，單次收費低則500元，高則數千元，引發熱潮。

但國家互聯網應急中心開聲指，由於其默認的安全配置極為脆弱，攻擊者一旦發現突破口，便能輕易獲取系統的完全控制權，包括「提示詞注入」風險、「誤操作」風險、功能插件（skills）投毒風險、安全漏洞風險等。

卸載生意提供遠程或上門 「守護最好的人類」

內地社交平台再催生幫助卸載生意，服務包括專業遠程或上門卸載，直呼安全乾淨無殘留，帖文表示上門卸載解決你的AI焦慮，一次上門、徹底卸載，「守護最好的人類」，價格則顯著低於上門安裝費用，低則幾十元，高則300元。