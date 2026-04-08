養龍蝦AI｜騰訊推QQ瀏覽器「龍蝦」QBotClaw　股價揚逾4%

騰訊 （0700） 正式發布國內首個瀏覽器「龍蝦」QBotClaw，支持用戶自由配置國內各大主流大模型API Key，內置QQ瀏覽器Skill，用戶直接提問即可使用，實現人人都能輕鬆用上「龍蝦」。首期上線Mac版本，Windows版本也將於近期上線。



圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

根據官方公眾號，QBotClaw有幾大關鍵能力：

眼神好，找得準。自動化最怕找不到按鈕，QBotClaw內置了自研的QQ瀏覽器Skill。能精準看懂動態網頁上的各種元素，不瞎點、不報錯，操作成功率極高。

腦子快，懂上下文。它基於整個QQ瀏覽器運行，具備深度記憶能力。什麼意思？就是當前用家在看什麼網頁、登了什麼賬號、開了什麼文件，它全知道。不用反覆交代背景，直接順著用家思路把任務執行到底。

能遙控，微信直連。通過微信Clawbot，掃個碼立刻就能連上。哪怕用家在下班路上，突然想起來有個報表沒做，在微信發句話，辦公室的電腦就能自動打開網頁抓取和處理文件。

守底線，三維安全墻。權限越大的AI，越要防暴走。QBotClaw設置了安全沙箱隔離、指令Markdown約束，還有SkillHub認證機制。嚴格執行黑名單，絕不亂碰用家的隱私和資產。

騰訊最新報509.5元，升4.2%，成交額為150.19億元。