講港AI｜從「養龍蝦」到「管龍蝦」：搭建人機共生系統責任階梯

講港AI｜郭毅可教授專欄

人工智能的發展，正來到一個微妙的轉折點。過去兩年，隨着生成式AI的爆發式成長，大眾的焦慮主要集中在「AI是否比我聰明」這個問題上；然而接下來，隨着一種可以完全自主運行的AI智能體出現，真正可能卡住AI發展瓶頸的，恐怕不再是模型的智能水平，而是「許可」（Permission）的問題。當AI從「會說話的知識庫」進化為「會行動的數字代理」，它能否被允許自主行動？由誰來允許？允許的邊界又在哪裏？



AI代理未來已來

最近，被稱為「龍蝦」的開源智能體「OpenClaw」在內地技術圈迅速爆紅，這並非偶然。這款框架讓開發者第一次清晰看到一種令人振奮的可能性：AI不再局限於對話框裏的「聊天室友」，不再是只能生成文字、圖像的被動工具，而是可以自主拆解複雜任務、跨平台執行操作的「數字代理」。

你只需對電腦說一句「幫我整理上個季度的銷售數據，並根據這些數據草擬一份給客戶的跟進郵件，然後在日曆上預約下周的會議時間」，AI便能自動打開多個軟件、查詢數據庫、撰寫內容、操作郵件系統。這不再是科幻電影的情節，而是「OpenClaw」這類框架正在實現的未來。

AI出錯誰來負責

這種「動手能力」的展現確實令人振奮，但與此同時，它也立刻引發了監管層面的高度關注。「養龍蝦」之所以成為熱議焦點，正因為它被大模型賦予智能的「智能體」強大的執行力，赤裸裸地呈現在大家面前。它能幫你寫代碼、修改系統記錄，甚至模擬人類的點擊和輸入行為，完成跨平台、跨系統的複雜操作。

然而，一旦這種能力脫離開發者精心控制的沙盒環境，進入真實的商業與社會場景，問題便隨之而來：如果AI自主發出一封語氣不當、可能引發公關危機的郵件，責任該由誰承擔？如果它執行了一筆錯誤的金融轉帳，甚至誤解指令刪除了重要文件，造成的損失又該如何追溯？

這就引出了一個核心命題：AI看似無所不能，那是它的「能力」；但在政務、醫療、金融等關鍵領域，它是否被授權獨立運作，才是「許可」的核心。

從養到管責任機制

目前，中央網信辦及相關部委已經開始密集關注「龍蝦」的安全治理議題。國家的關注焦點非常明確：AI的自主性越高，潛在風險就越難以控制，尤其涉及數據跨境流動、個人隱私保護，以及自動化決策所帶來的倫理與法律責任。如果缺乏一套清晰的「責任分配」機制，AI的能力越強，社會對其大規模落地的恐懼感反而越深。

因此，一個關鍵問題浮出水面。如果缺乏一套清晰的「責任分配」機制，AI的能力越強，社會對其大規模落地的恐懼感反而越深。這不是否定技術進步，而是提醒我們，技術的發展必須與制度的建設同步。正如我們不會讓一個未經培訓的實習醫生獨立操刀手術，我們也不應讓AI在沒有明確責任框架的情況下進入關鍵決策領域。

底線是要對AI生成的內容建立一個事實查核機制，以及對自動化操作必須保留「人為干預」的權利。這實際上就是在為AI逐步進入更高自主層級時，搭建一道道的責任圍欄，確保技術創新不會脫離社會價值的軌道。

讓人管蝦讓蝦幫人

我就此提出一個「人機共生系統的責任階梯」的概念，用來刻畫AI自主權的漸進層級，以及每個層級對應的責任分配機制。我必須強調一個核心觀點，在AI的發展中，「能力」並不等於「許可」。雖然現在的模型已經能推理、能規劃、能調用工具，看上去已經很像「能自己工作的系統」；但當AI開始真正在真實系統中發消息、改記錄、批請求時，最重要的不再是它「會不會做」，而是「責任算誰的」。

HKGAI的團隊正研發一個人機共生智能體項目「ClawNet」，目的是構建「人+龍蝦」的協同工作網絡，它是一套而不是單純的個人效率工具。一句話來總結，那就是「蝦是蝦，人是人，人管蝦，蝦幫人」。

「ClawNet」的特點在於確保在人的控制下進行協作，而不是無差別的自動化執行。最重要的就是「由人來管理龍蝦、我的龍蝦跟你的龍蝦，在我們的管理下共同協作」。我們要構建的協同網絡，是讓機器專注在它擅長的速度和執行，而人負責判斷邊界、處理例外和最終簽署。

培養市民AI素養

未來的社會必然是人機共存的社會。我們既需要「龍蝦」這種勇於推動技術邊界的開源力量，持續拓展AI能力的疆域；同時也迫切需要一套與之匹配的責任框架，為AI的落地應用劃定安全的航道。正如我一直強調的，AI偶爾出現的「幻覺」或錯誤，並不應該成為我們恐懼的理由，反而應該視為一個重要的契機。這些錯誤提醒我們，AI不是神，它需要人類的引導和約束；同時也促使我們思考，如何在設計層面就植入安全與倫理的考量，而非事後補救。

這就需要全面培養市民的「AI素養」。這不僅包括如何熟練使用各種AI工具，更包括如何理解AI的局限性，如何判斷AI輸出的可靠性，以及在人機協作中如何劃分責任。我們需要讓每一個使用者都明白，AI是增強人類能力的夥伴，而非取代人類判斷的神明。當使用者具備足夠的判斷力時，AI的自主性才能得到更充分的釋放。

香港方案貢獻治理

憑藉香港完善的法治環境與領先的科研基礎，我們完全有條件成為全球AI應用，特別是「責任架構」定義的試驗田。香港既有普通法的靈活性，又有背靠祖國、連接國際的獨特優勢。我們可以在金融、醫療、物流等優勢領域，率先探索AI智能體應用的監管沙盒，在可控環境下測試新技術、完善新規則。這不僅能推動本地產業升級，更能為國家乃至全球的AI治理貢獻「香港方案」。

我們追求的不是創造一個全知全能的神，而是打造一個能夠與人類社會規則和諧相處、責權邊界清晰的智慧夥伴。在人工智能的世界裏，能力是引擎，而許可就是軚盤。沒有軚盤的汽車，引擎馬力越大，失控的危險就越大。今天，我們正站在能力與許可的交匯點上，唯有兩者並重，才能駕馭AI這股強大的力量，駛向更美好的未來。

作者郭毅可教授是香港科技大學首席副校長，香港生成式人工智能研發中心主任，中國工程院外籍院士，英國皇家工程院院士，歐洲科學院院士，香港工程科學院院士，美國電機電子工程師學會會士，英國電腦學會會士，中國人工智能學會會士。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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