貝森特及鮑威爾據報急召大型銀行　籲警剔AI技術或掀網絡安全風險

據《彭博》報道，美國財長貝森特與聯儲局主席鮑威爾緊急召集華爾街多間大型銀行高層到財政部總部開會，討論人工智能（AI）技術或掀起新一輪網絡安全風險。



報道稱，獲邀出席會議的銀行均被主要監管機構列為系統重要性金融機構，其穩定對全球金融系統至關重要。被召集參與的行政總裁包括花旗行政總裁范潔恩、摩根士丹利行政總裁Ted Pick、美國銀行行政總裁Brian Moynihan、富國銀行行政總裁Charlie Scharf，以及高盛行政總裁蘇德巍。至於摩根大通行政總裁戴蒙則未有出席。

2026年3月16日，美國財政部長貝森特在法國巴黎與中國代表團舉行兩天會晤。（Reuters）

提醒與會者AI模型引發的未來風險

據悉，是次會議的目的是提醒銀行，留意Anthropic的AI模型Mythos及未來同類模型可能引發的未來風險，並確保各大金融機構已採取足夠預防措施，以保護其系統。此次未公開且臨時安排的會議，表明監管機構將新型網絡攻擊的可能性視為金融業面臨的重大風險之一。

Anthropic早前推出新AI模型Mythos，在用戶指示下，可識別並利用主流操作系統及網頁瀏覽器的漏洞。這意味著，如果該模型落入不法分子手中，或會用於攻擊數碼基礎設施，對高度依賴數碼系統運作的銀行而言，後果可大可小。事實上Anthropic亦坦言，該模型能力強大，可能對經濟、公共安全和國家安全，帶來極其嚴重的影響。