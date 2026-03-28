軟銀獲400億美元貸款　以加碼投資OpenAI｜人工智能

軟銀集團（SoftBank Group）簽署了一筆400億美元的貸款，用於資助其對OpenAI 的投資。公司於聲明內指出，該筆無抵押的過渡貸款期限為12個月，將用於對OpenAI的300億美元後續投資以及其他成本。摩根大通、高盛、瑞穗銀行、三井住友銀行和三菱日聯銀行承擔承銷責任；部分還款將透過出售資產來完成。



2025年2月3日，軟銀行政總裁孫正義與OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）出席在日本東京舉行的活動。（Reuters）

已對OpenAI投資300億美元

軟銀最新對OpenAI的押注，是在其已經投入超過300億美元的基礎上進行的。OpenAI現已成為軟銀的一大持股，與其約90%的Arm Holdings Plc股份並列。Arm股價今年已上漲超過40%，受惠於其計劃自行銷售晶片。這對軟銀而言是一大助力，因為它持有數百家未上市初創公司的股份，並需要資金來支持在 AI 領域的大規模投資。

彭博分析師Kirk Boodry和Chris Muckensturm表示，隨著Arm決定自行銷售晶片，軟銀在AI半導體領域的風險將增加。由於OpenAI被列為首批買家之一，軟銀的AI生態系統內可能出現協同效應。Arm 的業務將從僅設計晶片擴展到銷售晶片，管理層的目標是在五年內實現150億美元的年收入，而2025年的目標是50億美元，但利潤率會較低，這將改變 Arm 的市場定位與運營模式。