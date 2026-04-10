穩定幣|金管局︰第2批牌照未有時間表　人民幣穩定幣需得內地批准

金管局公佈本港首批穩定幣發行人牌照名單，有2個穩定幣牌照發出，包括滙豐銀行，以及渣打銀行、安擬集團及香港電訊（6823）成立合資企業碇點金融科技有限公司。



未有第二批牌照時間表

金管局副總裁陳維民表示，收到36個申請，需日以繼夜謹慎審查。團隊已努力工作，需要肯定申請符合法規，故此較原本3月內發出首批牌照的預期，遲了幾日公佈。

至於何時會發出第二批牌照，陳維民表示，目前未有相關時間表，但會與有意申請牌照的申請人，保持溝通。

金管局表示，持牌發行人在正式推出其合規穩定幣前，需完成相關準備工作，包括科技平台及系統測試、風管措施落實、人手資源安排等等。根據兩家機構目前的業務計劃，預計香港受規管的穩定幣將於今年年中至下半年陸續推出。陳維民指出，兩家公司中有一家預計能夠在年中或者之前推出，而另一家公司預計在下半年推出。而兩家持牌人將首先發行港元穩定幣。

陳維民表示，根據兩家機構目前的業務計劃，預計香港受規管的穩定幣將於今年年中至下半年陸續推出。陳維民指出，兩家公司中有一家預計能夠在年中或者之前推出，而另一家公司預計在下半年推出。而兩家持牌人將首先發行港元穩定幣。

陳維民表示，其實幣種的選擇是視乎申請人自己選擇，先推出港元穩定幣，將來其他幣種包括人民幣，在香港制度是允許的，但申請人也需要得到內地當局的批准。

在穩定幣正式推出市場後，金管局會根據個別持牌人的業務和風險性質，透過現場審查、非現場審查、獨立評估、與持牌人的管理層會面等措施，進行持續有效的監管，確保發行人遵守相關的監管要求。還會按照其申請時提出的業務計劃，審視落實的成效和擴充業務的籌備情況，確保香港發出穩定幣牌照的政策目標得以體現。