穩定幣｜渣打旗下碇點金融獲發首批牌照　擬第二季推港元穩定幣

渣打香港、香港電訊及安擬集團合資成立的碇點金融有限公司（「碇點金融」），今日獲金管局」根據 2025 年 8 月 1 日生效的《穩定幣條例》發出穩定幣發行人牌照，成為首兩間獲發牌的機構之一。碇點金融預計今年第二季起分階段發行受規管、與港元掛鈎的穩定幣「HKDAP」。

預計次季起分階段發行與港元掛鈎的穩定幣「HKDAP」

為構建開放共融的數碼資產生態圈，碇點金融將採用企業對企業對個人（B2B2C）的業務模式，借助指定認可分銷商廣泛客戶基礎的優勢，擴闊公眾接觸 HKDAP 的途徑。同時，碇點金融亦會通過向早期合作夥伴提供優惠措施，鼓勵他們開發對區內經濟帶來實際裨益的真實用例，並藉此促進 HKDAP 的普及與應用程度。

此外，碇點金融積極透過共同開發創新用例，以提高代幣化現實世界資產的結算及分銷。公司亦專注研究利用穩定幣，打造跨境支付及資金流的解決方案。相關用例不論對香港或亞洲區皆具有極大潛力，預期在未來結算流程和價值轉移的演變中發揮關鍵作用。

碇點金融專注研究穩定幣跨境支付等方案

渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示：「渣打積極擁抱創新科技，深信我們充當連接客戶與市場的重要橋樑，為客戶提供機構級別的途徑，確保他們能夠以穩健合規的方式接觸數碼資產。由渣打旗下碇點金融發行的 HKDAP 將為市場提供一個強大的受規管交易媒介，進一步重塑金融市場，加快新一代貿易發展。結合香港完善的監管制度及公開區塊鏈技術的效能，我們正朝著資產全面數碼化、透明化及即時結算的未來邁進。此穩定幣發行人牌照印證渣打帶領構建數碼資產未來的角色。」

渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示：「作為碇點金融的最大股東，渣打對其成為首批獲金管局發出穩定幣發行人牌照的機構感到非常榮幸。這突破不僅代表香港在推PUBLIC動數碼資產生態圈上的新一頁，更反映渣打長久以來對創新的堅定承諾，充分揉合我們作為香港歷史最悠久的發鈔銀行，以及在全球數碼資產發展的豐富經驗。我們期待與策略夥伴攜手邁進新時代，引領金融生態圈的變革。」

碇點金融行政總裁馬飛（Dominic Maffei）表示：「碇點金融專注為數碼資產生態圈提供一種安全、便捷和受規管的代幣化貨幣，以重塑現有的金融交易方式，以至如何賦能新的基礎建設，為機構和個人創造真正裨益。我們相信現時正是重新定義金融與貨幣的重要時刻，對於能夠與監管機構和策略夥伴共同在此令人振奮的進程中領先前行，我們深感自豪。」