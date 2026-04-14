內地3月新增貸款2.99萬億元人民幣　內銀今早普遍上揚

人民銀行公布，今年首季新增貸款8.6萬億元（人民幣‧下同）。按此計算，3月新增貸款2.99萬億元。



分部門看，首季住戶貸款增加2,967億元，其中，短期貸款減少1,640億元，中長期貸款增加4,607億元；企業單位貸款增加8.6萬億元，其中，短期貸款增加4.13萬億元，中長期貸款增加5.42萬億元，票據融資減少1.1萬億元；非銀行業金融機構貸款減少3,680億元。

3月底，人民幣貸款餘額280.51萬億元，按年增長5.7%。

3月底，廣義貨幣（M2）餘額353.86萬億元，按年增長8.5%。狹義貨幣（M1）餘額119.32萬億元，按年增長5.1%。流通中貨幣（M0）餘額14.71萬億元，按年增長12.5%。

首季人民幣存款增加13.73萬億元。月末人民幣存款餘額342.41萬億元，按年增長8.6%。

首季新增社融14.8萬億

另外，首季社會融資規模增量累計14.83萬億元，比上年同期少3,545億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加8.9萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加852億元。

內銀股今早普遍上揚，建行（0939）升0.5%，工行（1398）及中行（3988）均升1%。