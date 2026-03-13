內地今年首2個月新增貸款5.61萬億元人民幣　略高於市場預期

內地今年首2個月新增貸款達到5.61萬億元（人民幣‧下同），略高於市場預期。



人民銀行指出分部門看，期內住戶貸款減少1,942億元，其中，短期貸款減少3,596億元，中長期貸款增加1,654億元。企（事）業單位貸款增加5.94萬億元，其中，短期貸款增加2.65萬億元，中長期貸款增加4.07萬億元，票據融資減少9,089億元；非銀行業金融機構貸款減少1,987億元。

首2個月社會融資增加9.6萬億元

人行又指出據初步統計，今年前2個月社會融資規模增量累計為9.6萬億元，高於預期，比上年同期多出3,162億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加5.75萬億元，按年少增1,248億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加433億元，則多增1,105億元；委託貸款減少373億元，按年多減593億元；信託貸款增加305億元，多增12億元；未貼現的銀行承兌匯票增加4,538億元，同比多增2,870億元；企業債券淨融資6,554億元，同比多398億元；政府債券淨融資2.38萬億元，同比少94億元；非金融企業境內股票融資745億元，同比多195億元。

人行資料顯示，初步統計，2026年2月末社會融資規模存量為451.4萬億元，同比增長8.2%。

本外幣存款增加8.8%

人行資料亦顯示，2月末，本外幣存款餘額345.72萬億元，按年增長8.8%。其中人民幣存款餘額337.94萬億元，按年增長8.7%。前兩個月人民幣存款增加9.26萬億元。其中，住戶存款增加5.24萬億元，非金融企業存款減少445億元，財政性存款增加1.2萬億元，非銀行業金融機構存款增加2.84萬億元。2月末，外幣存款餘額1.12萬億美元，同比增長20.5%。前兩個月外幣存款增加638億美元。

而在今年2月M2貨幣供應餘額349.22萬億元，按年增加9%，預期8.9%，前值9%；M1貨幣供應餘額115.93萬億元，按年增5.9%，預期5.1%，前值4.9%；M0貨幣供應餘額15.14萬億元，按年14.1%，前值2.7%。前兩個月淨投放現金1.05萬億元。

另一方面，為保持銀行體系流動性充裕，人行將於下周一（16日）以固定數量、利率招標、多重價位元中標方式開展5,000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月(182天)。