彭博︰寧德時代謀剔出美國「黑名單」　高層兩度赴美游說　現飆9%

內地電池巨頭寧德時代 （3750） 高層據報正牽頭推動，將公司從美國國防部的中國軍方關聯企業名單中移除，公司股價現升9.2%，報715.5元。



《彭博》引述消息指，公司聯席董事長潘健自去年以來，至少兩次赴美陳述公司立場，包括2025年3月在華盛頓與國防部官員會面。



潘健兩度赴美游說 尚未成事

報道引述知情人士消息稱，會談發生在五角大樓將寧德時代列入中國軍事企業名單的兩個月後，潘健及其團隊當時對美國官員表示，公司電池不會被中國軍方使用。為此，他們展示了一段視頻並提供大量文件加以佐證。

不過報道續引述稱，即使會談氣氛友好，但兩國在貿易與安全問題上關係緊張，潘健認為寧德時代被移出名單可能性不大。其後，他在2025年9月再次赴美游說和開展其他業務，但寧德時代仍留在名單中，而公司繼續尋求可能的解決路徑。

寧德時代一名代表稱，「我們正探索法律允許的途徑來應對這一錯誤認定」，補充稱潘健向五角大樓官員展示的視頻，主要介紹「寧德時代的願景和企業文化」。五角大樓發言人未回應置評請求。

圖為2023年11月28日，在中國北京舉行的首屆中國國際供應鏈博覽會(CISCE)期間，一名工作人員在寧德時代（CATL）展位清潔。（Reuters）

下月中美元首會晤 美國對華企業限制料成議題

報道指，寧德時代在爭取從黑名單中除名遇阻，凸顯華府的安全關切正削弱寧德時代的海外擴張努力，預計美國總統特朗普與中國國家主席習近平下月北京會晤時，美國對中國企業的限制將成為其中一個議題。

寧德時代首季純利增49% 擬設新能源礦產子公司

寧德時代日前公布季度業績，首季純利為207.4億元人民幣，按年升48.5%，另外擬設立全資子公司「時代資源集團」，作為新能源礦產領域的投資與管理平台，註冊資本預計為300億元。