寧德時代(3750)擁全產業鏈優勢　儲能業務成正面催化劑｜彭偉新

寧德時代（3750）是全球領先的零碳新能源科技公司，主要從事動力電池及儲能電池的研發、生產與銷售，透過電動化與智能化推動移動及固定式化石能源替代。公司擁有全產業鏈優勢，涵蓋電池材料、系統及回收，產品廣泛應用於電動車、商用車、船舶、航空及數據中心等領域，2025年全球動力電池市佔率39.2%，並連續9年排行第一，另外，儲能電池市佔率30.4%，亦是連續5年全球排名第一。集團產品主要包括動力電池系統（磷酸鐵鋰、三元高鎳、鈉離子、凝聚態等電芯、模組及電池包，適用乘用車、商用車及船舶航空）、儲能電池系統（電芯、電池櫃、集裝箱，如6.25MWh天恆及全球首款9MWh TENER Stack，涵蓋表前公用事業、工商及數據中心儲能），以及電池材料、回收與礦產資源（鋰鹽、前驅體、正極材料及上游礦產投資）。



2025年歸母淨利潤為722億元，同比增長42.3%。第四季歸母淨利潤約231至232億元，同比增長約57%。即使計提約45.8億元減值，核心盈利仍然強勁。全年毛利率約24.4%，第四季升至約28%。單位毛利約0.14至0.145元/Wh，單位淨利約0.10至0.109元/Wh，季度間維持穩定。經營性現金流達1,332億元，同比增長37%，並連續三年維持約50%分紅比例。資本開支達423.4億元，同比增長40.7%，有效及在建產能接近1.1TWh。

寧德時代 (3750) 股價技術走勢。（圖１）

公司近年盈利表現強勁，2025年收入及純利均錄得雙位數增長，季度盈利更明顯加快，反映主業需求穩健。集團在全球動力電池市場佔有率高，已連續多年排名第一，同時在儲能電池市場亦處領先地位。出貨量持續上升，加上生產效率高，有助維持穩定盈利能力，鞏固龍頭優勢。另一方面，公司積極拓展海外市場，海外業務盈利能力較佳，並已實現歐洲工廠盈利。新一代電池產品及大型儲能系統陸續推出，帶動訂單增長。隨著電動車普及率提升，以及數據中心與新能源發電帶動儲能需求增加，為集團中長期發展提供持續動力。未來12個月正面催化劑包括：儲能業務爆發，尤其是AI數據中心電力需求急增，預期出貨大幅提升，另外，海外產能爬坡（匈牙利、印尼及西班牙工廠釋放），以及新技術量產落地（包括神行Pro、587Ah大電芯、鈉離子電池）、大額分紅派現及全球零碳政策支持，預期2026年電池總出貨量達920-950GWh，盈利及股東回報持續穩健增長。

寧德時代上個交易日收市報616港元，全日跌21.5港元，跌幅3.37%。雖然即日有回調，但股價仍處於明顯升浪通道，較50天線高出約17.8%，較200天線高出29.43%，技術走勢仍然穩健。集團過去5年平均Beta值只有0.72，系統性風險明顯低於大市，防守力強。自去年10月30日至今年3月26日期間，股價累升7.22%，期間錄得82.31億港元資金淨流入，當中大戶資金淨流入高達85.54億港元，散戶反而淨流出3.15億港元，大戶對散戶資金流比率達27.1比 -1，顯示機構資金持續大手吸納 (見圖2)。3月26日當日大戶坐貨比率維持在5.15%正值區間，市場信心十足。

寧德時代(03750)於去年10月30日至今年3月26日期間的資金流狀況。（圖２）

若果結合2025年全年業績亮麗，歸母淨利潤達722億元人民幣，同比大增42.3%，經營現金流更錄得1,332億元，全球動力電池市佔率穩佔39.2%（連續9年第一），加上2026年電池出貨量預期高達920至950GWh，儲能業務及AI數據中心需求作為雙引擎，中長期增長動力清晰。目前股價對應2026年預測市盈率約25.7倍，較同業歷史平均值明顯偏低，估值吸引。在這次回調中，股價已接近600港元心理關口，對於專業投資者而言，屬不錯的分批吸納機會。建議可於現價或回調至600港元附近逐步建倉或加倉，目標價參考大行中位數約640港元，上望700港元水平；止蝕位可設於585港元（20天線附近）。預期在全球新能源轉型持續加速下，寧德時代作為行業龍頭，將繼續跑贏大市，為投資組合帶來穩健而可觀的回報。

投資者可以先等股價返回600港元水平才買入，只要股價能一直維持在20天線以上，暫時亦毋須作出止蝕，尤其是股價自去年5月上市以來，形成的一浪高於一浪走勢後，多次回調時均能企穩在上一個頂部，因此，現時的20天線剛好落在去年10月初的頂部，股價未失守可維持看好。至於股價若能作出反彈，可以繼續以前頂約700港元作為目標。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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