國泰3月載客量按年增24%至逾280萬人次　料4月需求維持穩健

國泰航空 （0293） 公布，3月份載客量按年增加24%至280.86萬人次，可用座位公里數增9%。今年首三個月，載客量較2025年同期增加20%。



公司指出因應中東最新局勢，往返杜拜及利雅得的客運航班續取消至6月30日。同時， 由於旅客調整出行路線而帶動需求上升，於3月及4月增加了前往歐洲的航班及運力。受中轉客流增加帶動，長途航線的預訂有所上升，加上復活節假期的推動，預計4月的市場需求將保持穩健。

國泰航空、機場停機坪（廖雁雄攝）

3月國泰前艙需求表現穩健

劉凱詩表示，3月份前艙需求表現穩健，香港巴塞爾藝術展及香港國際珠寶展等大型活動，吸引了來自世界各地的旅客。其後，受印尼開齋節假期及復活節前夕的帶動，短途市場的休閒出行需求上升。與此同時，於3月30日正式開通西雅圖直航服務。

3月HK Express客運量增至75萬人次

至於香港快運（HK Express）3月載客量超過75萬人次，按年增加22%，可用座位公里數則增加12%。2026年首三個月，載客量按年增加18%。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，香港快運於3月延續增長勢頭，需求增幅超越運力增長，東南亞及東北亞多個航點深受顧客歡迎。踏入4 月，復活節假期帶動休閒旅遊需求保持穩健。香港快運將於7月17日起，開通每日往返無錫的 直航服務，進一步拓展在中國內地的航線網絡。

貨運方面，國泰貨運3月載貨量增加11%，可用貨物噸公里數增加2%。今年首三個月載貨量較去年同期增加8%。劉凱詩表示，3月是傳統季末貨運高峰。整體載貨量穩健增長，尤以香港及其他大灣區市場，以及其他內地市場、東南亞和歐洲市場的表現較為突出。在專業貨運方案中，「國泰—優先運送」貨量錄得增長，主要由於中東局勢影響， 市場運力持續調整，付貨人希望在長途航線鎖定艙位。同時，受惠於半導體及化工產品運輸需求上升，「國泰—特殊貨物運送」及「國泰—危險品運送」的貨量亦有所增加。展望4月，主要長途航線的需求預計在季節假期期間將保持穩健。受中東局勢發展影響，預計市場環境仍然多變，部分航線運力亦因而受限。國泰貨運往返杜拜及利雅得的貨機航班維持暫停至5月31日。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩。（梁鵬威攝）

劉凱詩表示，3月份的整體表現呈現反差。一方面，因應中東的局勢發展，出行需求轉向其他航空樞紐，集團客運量因而表現穩健；另一方面，航空燃油價格自3月以來顯著上升，為全球航空公司帶來沉重的成本壓力。

她表示，過去一個月以來集團已盡力採取合適的方案，以保持航班網絡運作如常，包括調整燃油附加費，然而這些措施仍不足以緩解燃油成本上升，指削減運力是迫不得已的最後選擇。為此，集團整合了於5月中旬至6月底期間營運的少量客運航班，相關整合涉及國泰航空在此期間佔總數約2%的客運航班，及香港快運在此期間佔總數約6%的客運航班。

她表示，集團計劃於6月後運作全數定期客運航班，惟視乎中東最新局勢發展及航空燃油價格走勢，將保持靈活應對，致力維持航線網絡與航班班次，以保障顧客、商業夥伴及香港國際航空樞紐的利益。