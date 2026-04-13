國泰跌2%　國泰航空及HK Express取消從下月中至6月底部份航班

國泰（0293）於上周六（11日）宣布，因燃油成本上漲，從5月中起削減部份航班。國泰最新報11.56元，跌2%，成交額為4,300萬元。



國泰指出，雖然已採取上調燃油附加費等措施，仍然未足以緩解燃油上漲的衝擊。為紓緩成本上升的部份壓力，國泰航空從5月16日至6月30日期間，整合部份航班；至於及HK Express則從5月11日至6月30日整合航班。其中國泰航空將會取消2%航班，HK Express則會取消6%航班。

國泰航空（資料圖片）

稱主要受影響為區域航線

國泰指出被取消的國泰航空客運航班，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞及南非的航班。所有受影響顧客將獲安排轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。與此同時，HK Express亦將安排接近所有受影響顧客轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。所有受影響顧客將於2026年4月13日（星期一）或之前獲通知其新航班的安排。

國泰亦指出，國泰航空往返杜拜及利雅得的客運航班亦因應中東最新局勢，續取消至2026年6月30日。

（香港快運提供）

國泰指出，國泰航空和HK Express計劃於6月後運作全數定期客運航班，惟視乎中東最新局勢發展及航空燃油價格走勢。 在這段嚴峻時期，將保持靈活應對，並致力維持航線網絡及航班班次。