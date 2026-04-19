中銀香港增按揭現金回贈至1.2%　大行中首家破1厘

樓市回暖，銀行提升按揭回贈吸客。繼滙豐(0005)、恒生等透過推出低息定按後，有市場消息指，另一家大行中銀香港提高按揭現金回贈，貸款額逾500萬元便突破1%回贈關口，最高可達1.2%，成為大行之中首間回贈突破1%關口。

貸款額達1000萬元或以上便可獲1.2%回贈

過往中銀按揭以1%現金回贈為上限，不過據悉，近日將逾500萬元上貸款額的回贈上調，由1.05%到1.2%按貸款額遞加，若貸款額達1000萬元或以上便可獲1.2%回贈。

若果以1000萬元貸款額計算，實際回贈金額由10萬元增至12萬元，增幅約2成。整體而言，中銀現金回贈由0.5%至1.2%不等，另外若符合綠色按揭要求，即可獲額外的優惠，個別新盤可獲最多額外6,388元優惠。

莊錦輝直言，今次有大行首先突破1%，將具有火車頭作用。（受訪者提供）

星之谷：成推動按市火車頭

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝認為，提高按揭回贈可令客戶最直接受惠，今次有大行首先突破1%，將具有火車頭作用，帶動整體按揭回贈上升。

莊錦輝提到，踏入第二季一向是銀行爭取按揭客戶的旺季，加上今年樓市氣氛轉佳，預期其他銀行都會有所回應，更積極提供按揭回贈，按揭市場整體回贈比率有望升至1.5%。

莊錦輝補充，該銀行的回贈比率屬大行中最高，而且貸款額要求有所下調，例如700萬以上貸款額，回贈達1.1%；貸款500萬以下，回贈亦接近1%，而且適用於轉按，可謂全方位升級。

他又提醒，現時銀行的按揭計劃五花八門，既有定息按揭，又有免罰息計劃，客戶應按照自身情況，並全面比較利率、回贈及罰息期等因素，去作出選擇。

中原按揭王美鳳：銀行貸存比率偏低增積極性

另外，中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年樓市表現持續向好，加上銀行資金成本有所下降，在P維持不變期間，與樓按相關的一個月拆息由去年10月平均3.5%降至今年3月平均2.16%，銀行的貸存比率亦持續維持在偏低水平，促使銀行樓按積極性增加。

她又稱，現時按揭現金回贈的水平對比過往例如2023年曾高達貸款額之2%至3%仍有距離，故此當銀行樓按積極性增加時仍有上調空間；近月市場上銀行之間亦有上調按揭現金回贈，銀行或會因應自身的按揭產品競爭力、目標客戶、資金成本去上調按揭優惠, 以增加其在按揭市場的競爭力，相信按揭客戶亦因此可受惠。