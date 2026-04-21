養龍蝦AI｜騰訊QClaw推海外版內測　支援多種語言及WhatsApp與TG

騰訊（0700）研發的QClaw正式開啟海外版內測，並獲OpenClaw(龍蝦)創辦人Peter Steinberger轉發內容。



騰訊雲公布，是次海外版延續內地版本極簡基因，即零門檻、免部署、下載即用。同時基於內地版80多項功能反覆運算，僅用5天完成產品開發，約99%的代碼由QClaw自身編寫。內測期間，每日贈送4,000萬token，首批20,000個創始龍蝦（Founding Claw）名額亦同步開放。

據內地媒體報道，QClaw是首個基於OpenClaw構建的消費級AI智能體，由騰訊電腦管家團隊研發，現在內地有數億用戶。QClaw中文版於今年3月推出，憑藉免部署、毋須命令等優勢，內地推出10日已有超過百萬用戶量。

Peter Steinberger於社交平台轉發及帖文稱，「感謝騰訊團隊和我們一起合作，並提供評測數據改進OpenClaw的harness性能！」並指將把這些修復和改進回饋到開源倉庫。「對於不太習慣用命令的人來說，QClaw是一個很棒的選擇。」

前不久騰訊舉辦的免費安裝活動裏，排隊裝機的人群年齡跨度從2歲一直到60歲，還有不少長輩特意趕來，幫上班沒時間的子女「代養龍蝦」。（OpenClaw）

海外版涵蓋美加及韓國等地

至於海外版QClaw設置專門的agent Playground，涵蓋健身教練、金融顧問、語言教師等多類專家角色，用戶點擊「我想要」，幾秒內即可擁有一個完全配置好的專屬AI導師。圍繞海外用戶的生活場景，QClaw提煉出三種典型用法，包括QClaw it、QClaw Daily與QClaw Up。QClaw海外版涵蓋美國、加拿大、新加坡、韓國等，支援中、英、法、西、韓等多個語言，更多地區正在陸續開放。同時支援WhatsApp、Telegram等。