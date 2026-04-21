美股｜道指收市跌293點　406點升幅全蒸發　中概股指數挫2.6%

投資者對人工智能（AI）的樂觀情緒重燃，加上強勁的企業盈利，周二（4月21日）一度提振了市場。美股周二早段上揚，道指最多曾漲406點。但隨著美伊停火限期將至，伊朗據指仍拒參與第二輪談判，三大指數其後下跌，道指至收市跌293點。另外，油價收市升逾2.5%、現貨金價挫3%。



圖為2026年4月2日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間4月22日

【04:12】蘋果跌2.5% Tesla及Alphabet跌1.5% 聯合健康飆近7%

道指收市報49,149.38點，跌293.18點或0.59%；納指收報24,259.96點，跌144.43點或0.59%；標普500指數收報7,064.01點，跌45.13點或0.63%。

重磅科技股方面，微軟升1.46%、Amazon漲0.66%。蘋果公司（Apple）在宣布CEO將換人後，股價挫2.52%。Google母公司Alphabet跌1.52%、Tesla挫1.56%、Nvidia跌1.08%。

另外，聯合健康集團（UnitedHealth）股價飆升6.96%，此前這家醫療保健巨頭上調了年度盈利預期，並超越市場對首季業績的預期，為漲幅最大道指成份股。

【04:05】中概股指數收跌2.60%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌2.60%。其中，阿里巴巴ADR跌3.42%。

圖為2020年，美國聯合健康集團位於加州的一座寫字樓外觀。（Reuters）

【03:59】油價升逾2.5% 美元指數上升

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報91.86美元，升2.25美元或2.51%。倫敦布蘭特期油收報98.48美元，升3.00美元或3.14%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.39，升0.30%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.35，升0.30%。

【03:58】現貨金價跌3% Bitcoin現報7.5萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報 4,677.99美元，跌142.78美元或2.96%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報75,005.30美元、24小時內跌逾1.5%。

【03:15】恒指夜期收報26,221點 低水266點

恒指夜市期指收報26,221點，跌271點，較恒指收市26,487點，低水266點，成交23,936張。

油價：圖為2024年8月22日，位於哈薩克的Airankol油田。（Reuters）

【01:26】蘋果跌逾2.5%

道指最新報49,534點，升91點或0.19%；納指最新報24,451點，漲46點或0.19%；標普500指數現報7,112點，升3點或0.05%。

重磅科技股方面，亞馬遜（Amazon）現漲1.35%。微軟漲1.43%、Nvidia跌1.33%；蘋果公司（Apple）宣布CEO換人，股價暫跌2.58%。

【01:24】油價升逾4% Bitcoin現報7.5萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶91.13美元，升3.71美元或4.24%。倫敦布蘭特期油每桶報 99.69美元，漲4.21美元或4.41%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報75,273.68美元、24小時內約跌0.7%。

本港時間4月21日

【22:51】聯合健康飆8% Amazon漲逾1.5%

道指最新報49,534點，升91點或0.19%；納指最新報24,451點，漲46點或0.19%；標普500指數現報7,112點，升3點或0.05%。

重磅科技股方面，亞馬遜（Amazon）表示，將向Anthropic投資至多250億美元，顯示大型科技公司仍願意在AI領域投入大量資金，Amazon股價漲1.66%。微軟漲1.71%、Nvidia跌0.16%；蘋果公司（Apple）宣布CEO換人，股價暫跌1.37%。

另外，聯合健康集團（UnitedHealth）股價飆升7.95%，此前這家醫療保健巨頭上調了年度盈利預期，並超越市場對首季業績的預期，暫為漲幅最大道指成份股。

【22:45】油價上升 Bitcoin升上7.6萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶88.14美元，升0.72美元或0.82%。倫敦布蘭特期油每桶報 96.06美元，漲0.58美元或0.61%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報76,345.70美元、24小時內升逾1%。