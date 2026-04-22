港鐵為188億元綠債定價　為單一港元債發行紀錄

港鐵公司（0066）宣布，公司於4月21日成功為逾188億元企業綠色債券定價，債券分為5年期、10年期及30年期。今次是其首次發行公募港元債券，亦是港元債券市場歷來最大單一交易規模發行；同時，各年期債券的發行規模，亦打破了同年期債券在港元市場發行規模的紀錄。



該公司表示，是次發行將進一步加強港鐵的財務靈活性及擴闊其多元化資金來源，長遠支持公司可持續發展目標及持續為香港推進基建發展。

港鐵發行188億元綠色債弟。（葉志明攝）

年期最長30年

債券獲標準普爾及穆迪分別評為「AA+」及「Aa3」級。其中，逾83億元5年期債券、75億元10年期債券及30億元30年期債券，票息分別為2.88厘、3.3厘及4厘。發行所得款項將按港鐵《可持續融資框架》，用作支持合資格的綠色投資項目。

債券最高峰的合計認購金額高達逾600億元，超過總發行額的3倍。其中，30年期債券特別受長線機構投資者追捧，包括退休基金管理人，透過相關退休基金投資產品，讓本地市民參與及支持香港基建發展。

港鐵公司行政總裁楊美珍表示，是次發行企業綠色債券，是港鐵近年看準在利好市場情況下透過資本市場，為公司建設未來香港的大型鐵路基建所作的長遠融資安排的部署。充足的財務靈活性，配合公司的一貫審慎理財和嚴謹的項目管理，讓其穩定有序地擴展鐵路網絡，為香港打造更緊密連繫、低碳的公共交通服務，並同時為公司締造業務新增長點，為股東及各持份者創造價值。

港鐵公司財務總監樊米高說，投資者對是次綠色債券的踴躍支持，充分反映市場對港鐵信貸質素、長遠策略，以及持續貢獻香港可持續發展及未來基建的信心。這項交易進一步提升港鐵的資金靈活性，並延長債務年期結構，支持公司推進新鐵路項目和可持續目標。

港鐵發行188億元綠色債券，中國銀行、東方匯理銀行、滙豐、渣打銀行及瑞銀擔任債券發行的聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商。（葉志明攝）

是次債券按規例S形式發行，屬港鐵公司250億美元中期票據計劃下的港元發行。中國銀行、東方匯理銀行、滙豐、渣打銀行及瑞銀擔任債券發行的聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商。個人投資者可透過機構投資者所提供的平台或產品認購相關債券，包括透過強制性公積金計劃、私人銀行渠道，或參與債券基金投資。

滙豐表示，促成港鐵公司成功為逾188億元企業綠色債券定價，並在發行中擔任聯席全球協調人、聯席簿記行、聯席主承銷商，以及結算交割行和付款代理人。

滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示，很高興促成港鐵首度公開發行港元債券，尤其是鐵路基建作為香港日常運作及經濟增長命脈，發行可以擴闊長遠發展所需的資金來源。是次交易創下港元債券市場歷來最大的規模，其中包括破紀錄的30億元30年期債券，不單在港元基準收益率曲線長端樹立了重要基準，提升港元市場深度，同時為往後的發行人提供更清晰的定價參考和更多流動性，建立更多元化的投資者基礎。不同投資者踴躍參與是次發行，反映他們對香港固定收益市場及優質發行人抱持信心，並肯定了本港在大規模債券發行方面的高效執行能力。