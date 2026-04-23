港3月失業率降至3.7%　失業人數卻增7300人　就業不足率跌至1.6%

政府統計處今日（23日）公布本港最新就業數據。今年1月至3月經季節性調整失業率為3.7%，較2025年12月至今年2月的失業率，下跌0.1個百分點。就業不足率亦去年12月至今年2月的1.7%，下跌至今年1月至3月的1.6%。



統計處指出，與去年12月至今年2月比較，在今年1月至2月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其中住宿服務業有較明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於地基及上蓋工程業。

勞工處

總就業人數由去年12月至今年2月的3,663,000人，下跌至今年1月至3月的3,655,700人，減少約7,300人。同期的總勞動人口亦由3,797,700人下跌至3,792,400人，減少約5,300人。

至於失業人數（不經季節性調整）則由去12月至今年2月的134,700人上升至今年1月至3月的136,600人，增加約1,900人。同期的就業不足人數則由63,400人下跌至60,100人，減少約3,300人。

就業不足人數減少3300人

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「今年1月至3月經季節性調整的失業率較對上3個月期間進一步微跌0.1個百分點至3.7%。與此同時，就業不足率亦微跌0.1個百分點至1.6%。同期勞動人口和總就業人數輕微下跌。」

展望未來，孫玉菡說：「香港經濟持續增長應會為整體勞動市場提供支持。政府會繼續密切觀察地緣政治局勢的發展，並評估對勞工市場的潛在影響。」