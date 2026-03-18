港2月失業率3.8%　按月下跌0.1個百分點　失業人數減3700人

政府統計處今日（18日）公布經季節性調整的失業率由2025年11月至今年1月的3.9%，下跌至2025年12月至今年2月的3.8%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.7%的水平。



與2025年11月至今年1月比較，在2025年12月至今年2月期間，許多主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中零售業、住宿服務業，以及地基及上蓋工程業有較明顯的跌幅。各行業的就業不足率則變動不一，但幅度普遍不大。

失業人數減少3700人

總就業人數由2025年11月至今年1月的3,665,900人，下跌至2025年12月至今年2月的3,663,000人，減少約2,900人。同期的總勞動人口亦由3,804,300人下跌至3,797,700人，減少約6,600人。

當距指出，失業人數（不經季節性調整）由2025年1月至今年1月的138,400人下跌至2025年12月至今年2月的134,700人，減少約3,700人。同期的就業不足人數亦由65,100人下跌至63,400人，減少約1,700人。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「2025年12月至今年2月經季節性調整的失業率較上一個三個月期間微跌0.1個百分點至3.8%。與此同時，就業不足率維持在1.7%不變。同期勞動人口和總就業人數輕微下跌，失業人數亦有所減少。」

展望未來，孫玉菡說：「香港經濟持續增長的勢頭應會繼續支持整體勞工市場，儘管一些本地行業的就業情況或會因其業務表現而仍受挑戰。政府會對各項外圍不確定因素的演變保持警覺，密切監察會否對相關行業的企業招聘意欲有影響。」