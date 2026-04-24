彭博︰騰訊擬收購DeepSeek兩成股權　公司亦傳獲雷軍旗下基金洽商

外媒引述消息報道，騰訊控股（0700）和阿里巴巴（9988）正洽談參與內地人工智能（AI）初創DeepSeek的首輪融資，其中，騰訊提出收購至多20%股權。



《彭博》引述知情人士稱，騰訊提出在本輪融資中收購DeepSeek最多20%股份，但DeepSeek不是很想讓出如此大比例的控制權。雙方仍在磋商，還沒敲定內容；阿里也參與了融資談判，但尚不清楚其開出的條件。DeepSeek估值的參考對象是稀宇科技（MiniMax）（0100）等已上市的競爭對手，約在400億美元左右。

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另外，《華爾街日報》報道，部分知情人士表示，總部位於北京的風險投資公司順為資本（Shunwei Capital）也與DeepSeek洽談。順為資本由小米集團（1810）創辦人兼董事長雷軍支持。

傳DeepSeek尋求23億元融資

據報，DeepSeek尋求籌集至少3億美元（約23.4億港元）。初步討論對其估值在100億美元至300億美元之間。部分知情人士表示，幾家潛在投資者正將DeepSeek與中國另一家AI新創公司月之暗面（Moonshot AI）進行對標，後者在最新一輪融資中的估值為180億美元。

知情人士稱，投資者之所以難以對DeepSeek進行估值，主要是因為這家脫胎於幻方量化旗下AI實驗室的新創公司一直專注於開源AI技術，尚未建立起成熟的收入模式。一些投資者將DeepSeek的估值與其備受期待的下一代AI模型掛鈎。如果該模型的發布未能達到市場預期，將嚴重拖累該公司的估值。