馬斯克旗下X Money將推出　存息6厘現金回贈3%　美版微信將面世？

全球首富馬斯克在收購社交平台X 3年後，目標將X拓展成為萬能應用程式（everything App），當中包括銀行及支付的金融服務平台X Money，計劃於本月陸續向公眾開放。



據悉，X Money預計推出具競爭力優惠，包括現金儲蓄年利率最高達6厘，另可獲最多3%現金回贈。其中儲蓄年息是美國全國平均水平的15倍。另外，平台擬提供免手續費點對點轉賬服務、印有用戶個人X賬號的金屬Visa扣賬卡，以及由馬斯克旗下初創xAI推出的人工智能管家服務，協助用戶追蹤開支及整理交易紀錄。

2026年4月13日，一名網友使用智能手機查看XChat。（Getty）

據報道指出，馬斯克早期創辦PayPal時已涉足支付領域，認為開拓一款類似中國備受歡迎社交產品，例如微信的「超級App」十分重要，包括可讓用戶叫車、預訂機票和支付信用卡賬單等。他更曾向員工直言，「希望用戶『能夠在X應用程式上生活』」。

如果X Money最終成功，將以前所未有規模，在社群媒體和金融領域佔有一席之地，不過，超級應用模式（super-app model）在美國目前尚未普及。至於馬斯克的支付項目，未有透露一些關鍵細節，包括定價、全部功能及何時全面上線。

要發展支付平台需獲全美50州同意

不過，報道指出，在美國營運支付平台需要獲得全國所有50個州的許可，目前僅取得44州許可。其中紐約州議員去年曾呼籲金融服務部門駁回馬斯克的申請，批評其「在商業與政府中的魯莽行為模式」可能危及消費者。

另外，X獨立通訊應用程式XChat已於蘋果App Store推出，強調私隱、整合AI 助手Grok等，市場預期XChat或將與X Money支付功能整合，支援法幣轉賬甚至加密貨幣等。