XChat｜「馬斯克版微信」4.17面世　標榜通訊支付加密防護

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下X平台宣布，獨立加密通訊程式XChat將於4月17日登陸App Store，面向全球用戶開放下載。XChat的定位是「美國版的超級微信」，將原社交媒體平台X私信功能獨立升級，集通訊支付及金融服務於一身。



無號註冊、端對端加密 主打隱私防護

XChat主打端對端加密（E2EE），搭配防截圖、閱後即焚、雙向刪除、四位元密碼鎖等隱私功能，底層用Rust語言重構，無需綁定手機號，僅憑X帳號即可註冊。同時支援語音視像通話、檔案分享、群聊及消息編輯刪除，首批iOS測試名額短時間內被搶空。

X Money與Grok AI協同發力 建立全場景生態

馬斯克近年多次讚賞中國的微信是值得仿效的萬能APP，在2022年收購Twitter後，他舉例微信稱：「如果Twitter能達到或接近那個水準，光是這樣，就已經算成功了。」

據內部藍圖，Xchat其核心競爭力在於X Money與Grok AI的協同效應。 X Money負責提升支付體系，實現P2P跨境轉帳與加密貨幣支付，衝擊PayPal等傳統支付平台；Grok AI則提供智慧服務支撐，覆蓋生活服務，接入後可覆蓋生活各類場景需求，助力截流Google的搜索與廣告流量。兩者協同互補建立集通訊、支付、AI服務於一體的生態。

圖為2026年4月13日，一名網友使用智能手機查看XChat。（Getty Images）

涉嫌收集敏感信息、無第三方審計 隱私承諾存疑

蘋果App Store顯示XChat會收集位置、連絡人等敏感資料，與原先的完美承諾大相徑庭，且缺乏協力廠商安全審計，其「零追蹤、無廣告」的承諾遭質疑。有專職直批所謂「比特幣級加密」是混淆視聽的偽科學。被專家批為誤導，隱私保障存疑。

XChat目前僅推出iOS版本，Android版本未定。