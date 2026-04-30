美國議息｜聯儲局一如預期維持利率不變　 4票反對近34年來最多

美國聯儲局周三（4月29日）公布議息結果，宣布維持利率不變，聯邦基金利率目標範圍維持在3.50厘至3.75厘，符合市場預測，也是聯儲局今年以來連續第三次維持利率不變。聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明顯示，與會者對利率政策分歧加劇，今次投票結果為8比4，是1992年10月以來最多反對票。聲明也提到，中東局勢的發展，導致經濟前景不確定性加大。



2026年1月12日，工人於正在施工的聯儲局大樓外走過。（Reuters）

3票反對聲明含「減息暗示」

聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明稱，委員們並非一致同意此次的利率決定，委員中有4人反對。對上一次有4人投反對票，已是1992年10月。

聲明顯示，聯儲局理事米蘭（Stephen Miran）支持減息0.25厘。理事哈馬克（Beth Hammack）、卡什卡里（Neel Kashkari）和洛根（Lorie Logan）亦投下反對票，他們雖支持維持利率不變，但「目前不支持在聲明中加入寬鬆傾向」，而他們過去都曾警告持續通脹的風險。

據指出，3人反對聲明含暗示減息內容，當中「在考慮對聯邦基金利率目標區間進行進一步調整的程度和時間時，委員會將仔細評估新收到的數據、不斷變化的前景以及風險平衡。」文中「進一步」的措辭，被認為暗示下一步很可能是減息，由於最近的利率行動都涉及減息。

圖為2025年10月29日，美國紐約證券交易所（NYSE）螢幕播放著聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）舉行的記者會。（Reuters）

能源價格上漲為通脹高企部份原因 中東局勢加劇經濟前景不確定性

今次聲明指出，近期指標表明，經濟活動以穩健的步伐擴張。就業增長總體上較為疲弱，失業率在近幾個月變化不大。通脹水平居高不下，部份原因是近期全球能源價格上漲。此外，中東局勢的發展正加劇經濟前景的不確定性。

聲明重申，在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將繼續綜合考慮多方面信息，包括勞動力市場狀況、通脹壓力與通脹預期，以及金融和國際形勢發展等。