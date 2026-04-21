聯儲局主席提名人沃什稱將力保貨幣政策獨立性

美國總統特朗普提名的下任聯儲局主席候選人沃什，將於美國時間周二（21日）上午，出席參議院聽證會以爭取獲通過提名。於預先撰寫的講稿中指出，將致力確保聯儲局的獨立性。



沃什他預先準備好的發言稿中指出，將致力確保貨幣政策的實施保持嚴格的獨立性，但同樣致力於屬於聯儲局範圍的非貨幣政策事務上，與政府以及國會合作。

2026年4月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室發表演說。（Reuters）

不認為總統等民選官員對利率評論會影響幣策

他又不認為民選官員，包括總統和參、眾議員就利率問題發表意見，會特別威脅到貨幣政策運作的獨立性。同時呼籲聯儲局做好本份，認為當聯儲局涉足局方既沒有管轄權亦沒有專業能力的財政和社會政策領域時，聯儲局的獨立性面臨最大的風險。

另一方面，根據一份​​更新的財務披露文件，沃什承諾，如果他獲確認擔任聯儲局主席一職，將剝離自己持有的一隻面向外國的投資基金。

2026年3月5日，美國聯邦儲備局（Federal Reserve，簡稱聯儲局）的資料圖片（Reuters）

承諾提名獲通過將剝離對加拿大基金權益

他在上周五（17日）提交的一份文件，修訂了4月10日的原始申報文件。在最新修訂的文件中，告訴聯儲局負責操守審查的官員稱，如果自己被確認為聯儲局主席鮑威爾的繼任者，將剝離他在iShares S&P/TSX 60指數基金中的權益，這隻基金主要涉及加拿大股票。

沃什是一位金融家，曾任聯儲局理事。

聯儲局現行的政策制定者及其直系親屬，其投資準則限制了對外國投資的敞口，此外還有一系列廣泛的規則禁止某些類型的投資，並規定相關央行官員應如何管理其持股。

此外司法部正在調查聯儲局大樓翻新工程超支的問題，多名國會議員聲稱，在調查結果出爐前不會通過對沃什的提名。這意味着，當鮑威爾在5月15日任期結束時，沃什極不可能已經就位接管。

聯儲局內部負責操守審查的官員在最新的文件中，表示依然認為沃什遵守了有關利益衝突的適用法律和法規。