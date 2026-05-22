彭博：DeepSeek推進融資100億美元　創始人承諾瞄準通用人工智能

據知情人士透露，DeepSeek高層管理人員已向正在進行的700億元人民幣（100 億美元）融資的潛在投資者表示，這家初創公司將優先考慮開創性的人工智能AI研究，而不是短期的商業化。



一位知情人士說，公司創始人梁文鋒至少在一次會議上承諾將繼續開發開源AI模型，同時追求實現通用人工智能的更大目標。這位要求匿名的知情人士表示，這位對沖基金經理兼AI先驅明確表示主要目標是拓展技術邊界，而非商業變現。

中國公司DeepSeek已吸引了眾多投資者的濃厚興趣。知情人士稱，DeepSeek正處於融資談判的最後階段，在投資前對其估值可能約450億美元。他們還表示，潛在投資者包括國家人工智能產業投資基金，這是中國為推動戰略性AI項目而設立的基金。他們說，騰訊控股、IDG資本和Monolith Capital也接近確定參投。

DeepSeek正處於融資談判的最後階段，其估值可能約450億美元。（圖源：Reuters）

如果最終敲定，DeepSeek的融資額有望創下中國科技初創企業首次融資額的最高紀錄。一位知情人士說，國家AI基金正洽談投資約100億元人民幣。這個國有平台的參與凸顯了北京對該初創企業的重視。

前述國家AI基金和DeepSeek各自的代表不予評論。負責管理國有投資平台的財政部未回覆記者尋求評論的傳真。Monolith和IDG不予評論。騰訊的代表未回覆尋求評論的請求。