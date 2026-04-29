DeepSeek V4發布後　騰訊和阿里等科技企業搶購華為晶片

《路透社》報道，DeepSeek V4人工智慧模型的正式發布，市場對華為昇騰950（Ascend 950）AI晶片的需求呈現爆發性成長。



報道引述知情人士透露，包含字節跳動（ByteDance）、騰訊（Tencent）與阿里巴巴（Alibaba）在內的中國網路巨頭，以及多家雲端運算與形處理器（GPU）租賃服務商，正積極向華為洽詢並搶購晶片。



2025年11月8日，在中國浙江省桐鄉市烏鎮舉行的世界互聯網大會上，展示的華為標誌。（Reuters）

報道提到，DeepSeek決定特別針對華為晶片優化其V4模型，標誌著其從依賴美國半導體，戰略性地轉向中國AI設備。DeepSeek發布的V4已大幅推升對中國國產AI硬體的需求，這也是對華為晶片迄今為止效能的一種肯定。

《路透社》指出，在中國晶片製造商中，華為的昇騰950系列，特別是950PR版本，是唯一支援以更高度壓縮的數值格式處理AI計算技術的國產晶片，使其能以更低的成本每秒處理更多運算。

4月24日，DeepSeek V4正式發佈——首發平台不是英偉達，是華為昇騰。(Getty)

報道指，儘管950PR的效能優於英偉達（Nvidia）的H20晶片，但它仍然落後於英偉達H200。儘管中美兩國皆已批准出口，但由於中美在規範其銷售條件上仍存在分歧，H200至今尚未運往中國，這為華為銷售半導體提供了機會。

《路透社》稱，經過多年難以贏得中國科技領域大額訂單困境後，950PR代表了華為的一大突破。3月份報道曾指出，該晶片今年（2026年）稍早的客戶測試進展順利，包括字節跳動和阿里巴巴在內的幾家公司在1月份收到樣品後便開始計畫下單。

不過，報道也提到，由於美國對先進晶片製造工具的出口限制阻礙中國取得尖端製造設備，預計華為昇騰950晶片的產量將供不應求。