瑞銀︰今年長線外資「真金白銀」入場　多來自歐美　北水反縮一半

瑞銀研究部亞太區研究部總監連沛堃表示，儘管去年底外資對於中國仍然是「低配」狀態，但從今年開年以來，外資對於中國的倉位一直在增加，且是長線外資已經「真金白銀」入場，並形容稱，他們做了很多功課，起碼是願意投一年、兩年、三年以上，更有耐心。



長線外資多來自歐美 偏好以基石投資者參與IPO

就外資來源地區而言，他表示，主要仍是來自歐美，其他地區的佔比略細。連沛堃指出，目前海外長期資本更願意以IPO基石投資者的身份參與一級市場，以目前的IPO排隊情況來看，此類投資陸續有來。

除卻幫助分散地緣政治的風險，他續表示，今年中國股市的慢牛趨勢更為明顯，盈利的基本面卻乎改善。在熱門的科技AI相關板塊，更是有國產替代的概念，起碼從數量上具備優勢。

瑞銀全球研究部亞太區研究部總監連沛堃。

外資現對於MSCI香港低配約1個點 看好半導體及能源板塊

瑞銀香港研究部總監陳志立則表示，「2024年外資對於中國的低配就到底了」，儘管數據統計略有滯後，但目前外資對於MSCI中國和MSCI香港的低配在1個點，不是早先的2到3個點，且估值和供應鏈的完備，始終頗具吸引力。

從板塊而言，陳志立仍是看好半導體、以及數據中心相關的股份，以及能源方面的有色金屬、以及供電板塊，因外圍油價周期始終不明朗。相較之下，其觀點較為審慎的就為下游消費相關的板塊，因目前PPI高於CPI，下游壓力較大。

瑞銀香港研究部總監陳志立。

年內南下資金縮減一半 反映青睞供應鏈上游資產

陳志立續強調，年初至今，南下資金縮減了一半左右，反映內地投資者更青睞A股，主要便是A股有較大AI供應鏈的上游資產。不過也正因如此，從當前市況看來，其實仍有上升空間。

而問及中證監對於非法跨境炒股的整治，對於市場情緒的衝擊，陳志立表示，內地投資者南下投資仍有豐富的渠道，目前監管行動所涉及的，仍是較小一部分的散戶，佔市場整體規模有限。不過他也明言，市場存在擔憂監管的領域，會延伸至保險乃至樓市，但就目前情況而言，應仍是聚焦於打擊非法跨境投資。