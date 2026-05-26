瑞銀︰中國數據中心需求　下半年起加速增　監管行動影響情緒有限

瑞銀中國軟體及電信分析師王心怡表示，受惠於國產GPU產能的提升，預計中國數據中心需求將自今年下半年起加速增長，全年數據中心產業可維持約25%增長率。



此外，問及上周監管部門出手整治非法跨境炒股，對於大市整體的影響，瑞銀投資銀行亞太區策略師Karen Hizon則認為，從今日開市表現看來，影響有限，投資者對於中國市場的悲觀情緒已經見頂。



預計中國數據中心需求 將自今年下半年起加速增長

王心怡指出，持續觀察到中國超大型雲廠、互聯網公司，以及頭部AI公司對AI資本支出維持高度承諾，預期2026年數據中心產業可維持約25%增長率，淨IT負載新增規模約達4GW。

而之所以認為數據中心需求會從下半年加速，主要原因其一，今年token及雲服務價格上升，反映下游的AI需求非常強勁，但高端算力供應偏緊；其二則是今年初大規模釋出招標之後，數據中心交付的時間表卻並不著急，交付時間表已經延續至2027年下半年；此外國產GPU出貨和部署符合預期。

其續指，當前主要的挑戰其實是融資能力與電力配額，目前在不包括IT設備的情況下，建造一個數據中心需要數十億元人民幣，對融資提出更高要求，但是相信擁有優質資產的龍頭可以加速資金循環，進一步提升資本開支獲取更多訂單。

而在電力配額方面，中國具備完善的電力和電信基礎設施，為潛在的增長奠定了堅實基礎，這也是與其他地區數據中心市場的主要差別。

瑞銀中國互聯網研究主管方錦聰指出，Agent的出現令token消耗呈幾何級的增長。

token消耗將呈幾何級增長 市場關注由硬件轉下游尚需時

該行中國互聯網研究主管方錦聰則表示，今年會是從AI聊天轉向Agent智能體應用的關鍵，預計token的需求會增加，且這種轉變帶來的token消耗是幾何級的增長。

而內地不同的廠商之間，對於AI的發展策略也是不同的，例如字節跳動、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、百度（9888）等，就趨向於增加對於本土市場消費端的投入，增加本地的用戶生態。而對於新興的廠商，例如Deepseek、MiniMax（0100）、智譜（2513）等，就傾向於企業服務和海外市場。

他續指，很難現下通過模型的性能，將其較之高下，因為涉及模型種類與用途的不同，且不同的模型背後的成本不盡相同，因此難以通過此來區分。至於市場熱情如何從上游的硬件，轉向中下游的其他板塊，方錦聰也直言或需再觀察數個季度，市場需要見到大模型的切實盈利和成功貨幣化。

就科網板塊內部，其偏好的板塊就包括在線遊戲、在線旅遊、大語言模型及跨境電商。他直言，這一輪AI驅動的產業重估，和移動互聯網不同，當時是依靠拉長用戶使用時間，依靠流量變現，但這一次則是節省用戶的時間，比拼創造的價值，因此料發展空間更巨大。

瑞銀投資銀行亞太區策略師Karen Hizon指出，儘管當前環球投資者仍然低配中國，但配置比例已高於5年前。

料監管行動影響有限 對中國市場悲觀情緒已見頂

此外，另一場對談中，問及中證監上周對於老虎、富途及長橋證券的境內外相關主體，在境內非法經營證券業務等行為立案調查，瑞銀投資銀行亞太區策略師Karen Hizon指出，今次較2021年開始的監管行動不同，從今日港股的表現也可以看到，其實今次影響有限。

她指出，儘管當前環球投資者仍然低配中國，但配置比例已高於5年前，投資者對中國市場的悲觀情緒亦已見頂。該行最看好中國及南韓股市，對香港則中性，偏好A股多過H股，主要是有內地的政策支持，以及受外圍能源問題的影響較小。

該行相對看淡東盟和印度市場，首先因受油價波動，預計國際油價短期仍會在約每桶100美元水平的高位，同時此類市場也相對難以受惠於AI概念。