煤氣黃維義︰原料成本升1成　已與政府磋商加價

中東緊張局勢致國際能源價格高企，中華煤氣（0003）表示今年內原料成本升幅達1成，帶來成本壓力，因此已經與政府洽商加價事宜，預料在稍後時間公布。



煤氣執行董事兼董事總經理黃維義指出，目前煤氣原料中40%為石腦油，天然氣則佔60%。雖然天然氣價格受惠於在2006年簽訂的澳洲長期供貨合約，可是石腦油價格卻已升一倍。

黃維義指出與澳洲簽署的長期供貨合約將於2031年到期，相信會在合約到期前3年完成磋商，惟目前難以預期新合約下的價格。他又指出基於內地三大石油企業會確保中國的天然氣供應，相信內地一定向香港提供天然氣。

黃維義指出，今年上半年香港氣溫較去年高1.2度，令居民用氣量減少。（資料圖片）

黃維義又指出，今年上半年香港氣溫較去年高約1.2度，令居民用氣需求減少，料期內售氣量下跌3%，全年售氣量預期亦會下跌，但跌幅或少於3%，因近日酒店及餐飲業的用氣量有輕微回升。

黃維義強調，非常看好工地供氫發電，煤氣每日可從管道抽出約30噸氫，最多可供應本港一半工地作氫能發電，所以相對於汽車充電，工地供氫才是重中之重的項目。

他亦看好北部都會區發展，煤氣公司正舖設管網，以迎接北都規劃新增150萬人口及商業用戶的能源需求。